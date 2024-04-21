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蔣萬安「洪荒之力」大聲公…不到一天破1.3萬按讚 丁子坡同學紅了
為拓展年輕族群的支持度，台北市長蔣萬安近期多元經營社群，昨天回母校師大附中校慶，不僅致詞「出賣」兒子蔣得立，還使盡「洪荒之力」挑戰學生大聲公比賽，短短一天不到已吸引1.3萬按讚，數百網友留言喊「帥炸了！」
蔣萬安昨天與同為校友的副市長林奕華等人回母校師大附中，參加學校77周年校慶，致詞一度出賣現就讀國中部的兒子蔣得立。蔣萬安致詞時還提到，兒子提醒他致詞不能太久，果然讓網友留言讚爆，指「校長講了五分鐘，市長蔣萬安只有兩分鐘，市長贏了！」
另外，蔣萬安也玩同學的大聲公比賽，並使出洪荒之力大喊附中學生名字「丁子坡」，許多網友紛紛在短影音下留言「帥炸了」，還有網友讚「吼萬安會不會太可愛了啦」、「市長威武」。
蔣萬安的短影音意外捧紅「丁子坡」 （同學名字），許多網友敲碗喊「丁！子！坡！」，丁子坡也到蔣萬安IG底下問「市長有沒有興趣參加第二屆？」釣出蔣萬安留言「有」。
另外，蔣萬安在IG放上回母校的短影音；也有網友將蔣萬安在師大附中校慶雙腳挑戰滑板差點跌倒的影片放上「脆」，想不到釣出蔣萬安留言。
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