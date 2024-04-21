蔣萬安「洪荒之力」大聲公…不到一天破1.3萬按讚 丁子坡同學紅了

為拓展年輕族群的支持度，台北市長蔣萬安近期多元經營社群，昨天回母校師大附中校慶，不僅致詞「出賣」兒子蔣得立，還使盡「洪荒之力」挑戰學生大聲公比賽，短短一天不到已吸引1.3萬按讚，數百網友留言喊「帥炸了！」

蔣萬安昨天與同為校友的副市長林奕華等人回母校師大附中，參加學校77周年校慶，致詞一度出賣現就讀國中部的兒子蔣得立。蔣萬安致詞時還提到，兒子提醒他致詞不能太久，果然讓網友留言讚爆，指「校長講了五分鐘，市長蔣萬安只有兩分鐘，市長贏了！」

另外，蔣萬安也玩同學的大聲公比賽，並使出洪荒之力大喊附中學生名字「丁子坡」，許多網友紛紛在短影音下留言「帥炸了」，還有網友讚「吼萬安會不會太可愛了啦」、「市長威武」。

蔣萬安的短影音意外捧紅「丁子坡」 （同學名字），許多網友敲碗喊「丁！子！坡！」，丁子坡也到蔣萬安IG底下問「市長有沒有興趣參加第二屆？」釣出蔣萬安留言「有」。