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北市公車駕駛人力荒困境有解？ 交通局：擬招募外籍駕駛

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市公車駕駛超時工作、長期缺工，交通局去年底已研擬短中長期改善對策，並向中央提報擬開放外籍人士擔任駕駛員，盼解決人力缺口。示意圖。圖／聯合報系資料照片
北市公車駕駛超時工作、長期缺工，交通局去年底已研擬短中長期改善對策，並向中央提報擬開放外籍人士擔任駕駛員，盼解決人力缺口。示意圖。圖／聯合報系資料照片

北市公車駕駛超時工作、長期人力荒，上月一名駕駛疑似身體不適，發生公車撞進火鍋店釀2傷事件。民代發現，交通局近3期公車評鑑報告，平均8家業者在超時駕駛項目拿0分，更批市府改善困境的速度過於緩慢。交通局回應，去年底已研擬短中長期改善對策，並向中央提報擬開放外籍人士擔任駕駛員，盼解決人力缺口。

議員曾獻瑩表示，全北市應聘用公車駕駛數為5262位，實際聘用僅3698名，人力缺口高達3成。根據交通局近3期公車評鑑報告中，12家業者中，因違規超時駕駛獲得0分者，分別是高達11家、6家、7家。

曾獻瑩指出，公車司機超時駕駛的危險程度如同酒駕，批公運處過去一年改善成效不彰、督導力度顯然不足，質疑交通局改善困境的速度過於緩慢。他要求交通局下次評鑑前，提出具體改善方案並訂下目標，化解民眾乘車安全隱憂。

交通局長謝銘鴻坦言，公車業目前確實人力短缺，日前已與跟中央、工會、業者、學者專家達成共識，未來可能招募外籍駕駛填補缺口。不只持續招募新司機，他承諾改善薪資福利和工作環境，吸引、留住人才。

針對公車駕駛超時駕車問題，公運處回應2020年10月起，增加駕駛駕車時間查核頻率，每月督促公車業者改善，超過13小時嚴重超時者採逐件開罰且加重裁罰金額，去年超時裁罰件數已較2020年減少45%；公車評鑑也將駕駛超時納入扣分機制。 

為協助業者解決缺工困境，交通局去年11月邀集中央部會、公車業者代表、駕駛員工會及專家學者，綜整各界意見，研擬短中長期改善對策。

短期持續優化公車路線及班次等提升營駛效率；中長期朝改善駕駛員薪資條件等，北市府已向交通部提報建議研擬開放外籍人士擔任駕駛員，也建議應妥適規範外籍人士取得職業駕照資格、語言能力、相關專業訓練等，交通部已回復正研擬相關規範，後續將召開研商會議並循程序提送勞動部辦理。

人力 公車 北市

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