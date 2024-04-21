聽新聞
test
0:00 / 0:00
柯市府爭議案藍綠議員提案調查 白營反特定操作
報載柯市府任內的京華城容積率和北市科T17、18標案爭議，藍綠北市議員共同提案連署成立專案調查小組。民眾黨台北市議會黨團今天說，願參與調查小組，但反對有心人士特定操作。
自由時報報導，前台北市長柯文哲任內讓京華城土地容積率從392%提高為840%，被質疑圖利威京集團，更將北投士林科技園區「T17、18」地上權給前民眾黨立委吳欣盈家族新光人壽，並拍板免提投資計畫。台北市長蔣萬安遭質疑不敢查柯文哲。
報導內容指出，民進黨、國民黨已聯手共同提案連署台北市議會成立專案調查小組，目前共計有19人，預計提案將於24日送大會討論。
對此，台灣民眾黨台北市議會黨團今天透過新聞稿聲明，民眾黨秉持理性、科學、務實的態度「面對問題、解決問題」，議會黨團支持公開透明且願意參與調查小組，但反對有心人士特定操作，將柯文哲作為政治提款機，替蔣萬安模糊市政轉移焦點。
民眾黨團總召陳宥丞也具體要求，台北市政府應完整公布所有會議資料及紀錄；其次，邀請專家學者共同檢視討論；台智光案一併納入調查小組議程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言