北投溫泉廢水恐破壞溪流生態 議員籲接汙水管處理

日前有環團抗議北投溫泉每年1200噸廢水排入河川破壞生態。有民代指出，雖然過濾後排放沒有違法，但仍會造成汙染，有足夠硬體設備，應將溫泉水納入汙水管線中處置，而環團發現溪流水質偏酸，市府每季檢測水質卻沒發現問題，要求水利處下周提供檢測報告。

環團公布數據，北投每年1200噸溫泉廢水排入河川，包括磺溪、五分港溪等，水質偏酸，破壞生態。北市議員陳賢蔚指出，水利處每3個月都會針對磺溪做生態調查、檢測五方港溪的水質，卻沒有掌握溪流狀況，甚至每周都會發現河川呈現白濁色，遭到汙染卻視而不見。

陳賢蔚說，溫泉只要經過過濾就可以排放，雖不違法但也不代表能任意處置，市府對於環境要求應做更多，若有足夠硬體設備，就把溫泉廢水納入汙水管線，避免河川生態再遭到破壞、汙染。

議員詹為元指出，水利處每季都有進行測沒發現問題，才沒有提出相關的檢測報告，而五分港溪、磺溪是下游，加上關渡平原有其他農場、工廠，若環團發現水質出狀況，水利處也應該要去檢查，並要求一周內提供報告。

北市水利處回應，每季針對磺溪做生態調查、五分港溪會再4個點位做水質監測，由於當地屬於都市計畫未定區，有工廠、農業用廢水會排入。衛工處坦言，溫泉飯店雖然有接汙水管，但大眾池溫泉廢水仍可依「水汙染防治法」，過濾後就能合法排入河川，沒有違法。

水利處表示，水質間測是委託廠商進行，包括測量pH值、懸浮物等，針對五分港溪中到底有無溫泉或其他成分，可做歷年比對，若長期偏向某個數值，就要確認報告內容，允諾下周可以提出相關報告書。