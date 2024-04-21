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飽受鴿害…老翁餵鴿數年罰10次還不怕 百住戶連署

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市內湖區因一名80歲老先生，3年多來長期餵野鴿，鄰居因「鴿害」不堪其擾。圖／議員何孟樺提供
台北市內湖區因一名80歲老先生，3年多來長期餵野鴿，鄰居因「鴿害」不堪其擾。圖／議員何孟樺提供

台北市內湖區一名80歲老先生，3年多來長期餵野鴿，鄰居陳情因「鴿害」不堪其擾。因里內野鴿數暴增，居民憂，不僅社區環境老鼠蟑螂變多，還因野鴿在一處廢棄大樓築巢繁殖形成大型鴿舍，大家不僅要害怕隨時可能被鴿糞砸中，更擔心自家陽台遭鴿糞洗禮，還有居民陳情，因鴿子停陽台造成曬的衣服被禽蟎附著，穿在身上被叮咬導致過敏感染住院。

居民說，大家不斷勸說老先生不要餵野鴿，但屢勸不聽，甚至老先生還會在自家陽台架板子放飼料餵鴿，儘管環保局一年內已經依造成環境髒亂開罰10次，但老先生仍罰不怕。目前已有近百位居民具名連署，希望市府拿出杜絕餵鴿作法。

北市環保局表示，其實北市府這一年內，已對老先生因被檢舉餵養野鴿造成環境髒亂開罰10次，但老先生已80歲，依規定只能最低罰1200元，因長期不改善，接下來會協調里長、動保處、衛生局等會勘，結合衛教等宣導，看老先生是否能停止餵養野鴿行為。

北市議員何孟樺近期接獲許多西湖里多名住戶陳情，指一名老先生因長期餵養野鴿，導致鄰里住戶苦不堪言。何說，她去年1月就接到民眾陳情辦了多次會勘，至今市府遲沒解決問題，居民仍身處水深火熱當中。儘管老先生的餵食行徑，環保局持續開罰，但明顯無法解決。衛生局也僅在公寓1樓張貼告示宣導，毫無作用。質疑這已經不是單純餵鴿，而是更嚴重的公共衛生問題。

有居民表示，這名老先生不管是爬上頂樓、或在陽台裝設餵鴿架、擅闖私人空地，一旦被居民或環保局發現，老先生就會換方式繼續餵鴿，由於老先生餵鴿子的巷弄旁，正好有棟廢棄大樓，2020年因故火災後至今荒廢，老先生餵養的鴿子就在廢棄大樓中築巢繁殖，形成大型鴿舍。鴿子長期盤旋在社區空中，居民要擔心隨時有可能被鴿糞砸中，更擔心自家陽台遭受鴿糞洗禮，因此紛紛在陽台加裝工具，防止鴿子靠近陽台。

還有住戶說，因鴿子停留在陽台時，身上蟎蟲散播到陽台晾曬的衣服，導致有居民穿上衣服後，遭到蟎蟲叮咬，全身過敏住院治療，因越來越多里民不堪其擾，因此發起連署，希望各級單位能夠重視此事。

環保局表示，這名老先生餵食野鴿的行為應該有超過三年，儘管多次被罰都有繳罰單，但罰不怕，因居民不堪其擾，北市府會再舉辦跨局處會勘，包括環保局影響環境部分勸導稽查、開罰，也會由衛生局前端宣導，勸阻老先生不要餵養野鴿，並給予衛教宣導；也會請動保處針對野鴿進行驅趕。

台北市內湖區因一名80歲老先生，3年多來長期餵野鴿，鄰居因「鴿害」不堪其擾。圖／議員何孟樺提供
台北市內湖區因一名80歲老先生，3年多來長期餵野鴿，鄰居因「鴿害」不堪其擾。圖／議員何孟樺提供
台北市內湖區因一名80歲老先生，3年多來長期餵野鴿，鄰居因「鴿害」不堪其擾。圖／議員何孟樺提供
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環保局 衛生局 鴿子

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