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獨／二殯周邊停車場蓋社宅喊卡 殯葬處規畫改建業者大樓、停車場

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
黎元停車場占地約3654平方公尺，原先規畫蓋社宅，目前經殯葬處評估後，初步規畫地上改建業者大樓、地下改建停車場。記者洪子凱／攝影
黎元停車場占地約3654平方公尺，原先規畫蓋社宅，目前經殯葬處評估後，初步規畫地上改建業者大樓、地下改建停車場。記者洪子凱／攝影

北市都發局先前規畫在二殯附近黎元停車場蓋235戶社宅，但一殯量能未來將轉移二殯，議會上會期決議請市府考量是否應優先興建殯葬大樓。殯葬處表示，目前評估業主、停車確實有需求，初步規畫改建業者大樓，讓殯葬業進駐，地下增建停車場舒緩交通問題。也有議員提醒，社宅、殯葬大樓都很重要，若要改建，應另尋周邊其他可用地，補足社宅戶數。

位於二殯附近的黎元停車場用地面積約3654平方公尺，都發局原先編2億8183萬7000元，規畫於該處建置235戶社宅，但由於地處二殯附近，在上會期預算討論時，就有議員憂心，恐成「海景第一排」讓人不敢入住，當時決議請殯葬處先行評估，若確定改設置殯葬專區，應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。

議員王欣儀表示，社宅應考量地理位置，包含周邊交通、公園、生活機能等問題，台灣的生活環境，若將社宅蓋在那邊，確實會有人忌諱，加上一殯未來全部量能都要遷移過來，包含業者、停車量能等，地方上都有需求，眼下就有一塊用地可作為業者大樓及停車場，當時也建議市府可先請殯葬處考量需求。

議員苗博雅也說，當初政黨協商時，沒有反對建置殯葬大樓，但那邊若不蓋社宅市府本來就有責任將缺口補足，且市長蔣萬安曾喊出任內要多蓋7000戶社宅，現在已上任16個月，「我是在幫他達成任內目標」，社宅、殯葬大樓都有需求，但不能一個卡一個，附近還有幾塊公有地，市府應盡快評估，才能讓每個政策穩定前行。

殯葬處長張世昌表示，目前有評估確實當地有建造業者大樓需求，初步規畫當地改建業者大樓，讓殯葬業者未來能夠進駐，加上過去二殯常被抱怨停車位補夠，車輛於停車場外排隊，造成交通堵塞，並規畫相鄰青峰公園地下擴大興建地下3層停車場，提供殯葬業者、民眾、里民使用。

張世昌說，將持續地與在地居民進行溝通，爭取地方支持，期望能夠順利完成後續都市計畫變更和建設，盼能創造政府、居民和業者的共贏局面。

北市大安區臥龍街188巷有許多殯葬業者，當地居民長期受到噪音、交通問題困擾。記者洪子凱／攝影
北市大安區臥龍街188巷有許多殯葬業者，當地居民長期受到噪音、交通問題困擾。記者洪子凱／攝影
黎元停車場占地約3654平方公尺，原先規畫蓋社宅，目前經殯葬處評估後，初步規畫地上改建業者大樓，地下改建停車場。記者洪子凱／攝影
黎元停車場占地約3654平方公尺，原先規畫蓋社宅，目前經殯葬處評估後，初步規畫地上改建業者大樓，地下改建停車場。記者洪子凱／攝影

停車場 社宅 議員

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