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新北技能賽 高手角逐65.5萬總獎金

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北市技能競賽昨登場，來自全國各地烘焙及咖啡拉花高手爭奪總獎金65萬5千元。記者張曼蘋／攝影
新北市技能競賽昨登場，來自全國各地烘焙及咖啡拉花高手爭奪總獎金65萬5千元。記者張曼蘋／攝影

2024新北市技能競賽昨登場，來自全國各地245位烘焙及咖啡拉花高手較勁挑戰，爭奪超過總獎金65萬5千元，其中「翻糖蛋糕」靜態不分組冠軍4萬、動態不分組則最高3萬元。副市長朱惕之表示，每年辦全國性的技能競賽，供各路選手互相切磋的舞台，精進選手技能，進而帶動產業的進步與發展。

今年競賽延續翻糖蛋糕、蛋糕創意裝飾及咖啡拉花等項目，吸引35所學校及民間好手參賽，讓選手透過比賽激發創意與巧思，為能讓參加民眾體驗職能樂趣，比賽進行中，現場還有免費咖啡拉花體驗、果凍雕花體驗、咖啡品嚐及打卡送好禮等活動。

選手彭心柔年僅25歲就擔任文化大學海外青年技術訓練班講師，她從國中就踏入烘焙行業，至今已獲11面金牌。彭心柔表示，為了競賽，從主題構思到實作，已1個多月沒什麼睡覺，都是要讓作品更好。

朱惕之表示，培訓技職人才一直是新北市的重要政策，勞工局每年舉辦全國性技能競賽，供各路選手互相切磋，藉此精進選手技能，進而帶動產業的進步與發展。

勞工局表示，新北市技能競賽已累積辦10年，今年競賽評審團，烘焙及蛋糕類邀請2名國際級香港評審，分別為來自香港國際烹飪景點比賽（HOFEX）競賽組織委員會與糕點評審陳永雄，及香港會議展覽中心（管理）有限公司行政糕餅總廚李少輝等人出任評審團；咖啡拉花部分，則由多次擔任咖啡節裁判長張世勳、台灣拉花冠軍林奐及去年日本大阪拿鐵藝術賽冠軍吳哲綸等人擔任評審。

咖啡 拉花

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