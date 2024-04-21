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北流案政黨互卡造成？ 柯蔣交鋒

聯合報／ 記者陳敬丰楊正海／連線報導
台北流行音樂中心爭議款遭監察院糾正，台北市長蔣萬安（中）與前市長柯文哲昨隔空交鋒。圖／北市府提供
台北流行音樂中心爭議款遭監察院糾正，台北市長蔣萬安（中）與前市長柯文哲昨隔空交鋒。圖／北市府提供

台北流行音樂中心1.9億工程爭議款日前遭監院糾正，前市長柯文哲挨批「留爛攤子」給現任市長蔣萬安，兩人昨隔空交鋒，柯文哲表示，北流和大巨蛋都是中央卡地方、不同黨派互卡造成，只能拜託蔣萬安把北流案處理掉。蔣萬安回應，他不會責怪或批評製造口水，持續面對問題、解決問題。

前市長柯文哲（左）。記者陳敬丰／攝影
前市長柯文哲（左）。記者陳敬丰／攝影
柯文哲昨表示，北流從編預算到執行，拖了太長時間，10年來物價上漲、錢不夠，北市府只能咬緊牙關先墊錢，再跟中央商量編預算補足差額；要是當時沒有任何動作，跟中央每天公文往返，北流到現在都還沒蓋好。

柯文哲指出，中央和地方黨派不同，就這樣去卡，公文有需要走1年多嗎？北流是這樣，大巨蛋也是這樣，這就是台灣不同黨派互卡。既然已經塵埃落定，蓋完就好好使用，請蔣萬安加油，中央要補助就補助，不補助北市府補起來，缺多少錢就處理掉。

對於北流、大巨蛋問題是否都是「政黨互卡」？蔣萬安回應，用一年的時間，就讓大巨蛋完工啟用，也順利舉辦非常盛大的國際賽事包括亞錦賽，日本讀賣巨人成軍90周年賽也創造歷史進場人數的新高，中職開幕戰也首次在大巨蛋舉行。

蔣萬安說，北流也是一樣，即刻地用墊付款方式支應，不用再支付每月的利息，為市民看緊荷包；同時也向文化部爭取，將北流的場館無償撥給市府，溝通很多次，文化部也原則上同意。過去這一年解決很多的問題，也不會要特別去責怪或是批評，最重要的就是市民期待把問題解決，能夠盡量滿足、符合市民高標準和期待。

大巨蛋 柯文哲 蔣萬安

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