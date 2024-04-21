科技執法申訴增 去年撤銷10％

台北市科技執法去年共有2048件申訴案、撤銷共222件，議員指出，撤銷原因以違規屬實，但舉發具有爭議占89件最多，其次為執行公務48件，員警認證錯誤14件。警方回應，會加強警員教育，若電腦截取影片無確認違法，就會從寬認定不舉發。

議員汪志冰說，科技執法有效率，民眾不違規就不會被舉發，若過程嚴謹，申訴成功機率應該要降低，但108年執法後申訴案件，從25件逐步增加到2048件達81倍，當然一開始路口少，增設後案件數會隨之增加，但去年申訴案件來看，平均每個路段計有60件申訴案，比率不低。

汪志冰說，申訴曠日廢時，還未必能撤銷成功，甚至恐有黑數，民眾懶得申訴，以去年申訴2048件來看，成功撤銷為222件，撤銷率約10%，比率相當高。

她認為，員警認證錯誤這14件，顯有執法不當，且有人為因素，相對就形同擾民，應該要找有經驗的員警，避免誤判開錯單，另外科技執法後，北市交通員警卻從582人增至613人，實際並未減少警力，其中處理科技執法舉發過程的審核員警去年達37名，是人數最多的一年。

北市交通警察大隊長陳勇華表示，14件是認證疏失，會加強教育員警，若電腦截取影片無確認違法，就會從寬認定不予舉發。37名的審核員警，自身也要兼其他勤務。

交大指出，從民國108年啟用科技執法至去年間，共計取締39萬5751件，民眾申訴3321件，申訴成立罰單撤銷406件，申訴成功率為0.1%。