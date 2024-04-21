紅線暴增50公里 議員批苛政蔣隨

台北前市長柯文哲8年任內畫379.5公里紅線引發民怨，市長蔣萬安上任將部分路段紅線改畫黃線，但藍營多名議員批「交通局打臉蔣萬安」，紅線又暴增50公里，批「苛政蔣隨」；交通局回應，去年檢討「行人地獄」，增加114條標線型人行道，同步在周邊畫紅線，理解民眾需求，也改畫236處紅線為黃線。

北市紅線造成駕駛屢屢被檢舉開單、記點，一度成總統大選攻防議題，議員游淑慧指出，柯文哲增加紅線長達379.5公里，台灣南北縱長也才394公里，去年柯市府第8年，北市紅線較前一年增加20公里，但蔣市府第1年大噴發，較前1年增50公里，難道是「苛政蔣隨」？

「北市紅線是黃線10倍，不給駕駛活路。」游淑慧表示，外縣市貨運司機甚至不敢替她送選舉文宣品來北市，因為畫滿紅線，怕被記點，北市停車格位本就供不應求、僧多粥少，再加上不斷增設的紅線，違規停車成北市交通罰單重要收入。

議員林杏兒也說，日本街道小，但不會塞車，因為廣設路外停車場，值得台北市學習，北市沒必要的紅線應該改畫成黃線。

張姓市民反映，外送員都要求他下來取餐，因為辦公室、住家樓下都畫紅線，外送員怕被開單，不敢暫停。

蔣萬安表示，去年是為加強辨識消防通道畫上紅線，也針對台北市236處主要路段，將紅線改成黃線，彈性處理，是希望兼顧用路人安全與駕駛人便利性。

交通局長謝銘鴻說，有部分是路口轉角處或是磨損處補畫紅線，去年違規記點制度和檢舉達人引發熱議，這幾年觀念也慢慢調整，包括生活所需、卸貨、計程車上下客和復康巴士社區服務，要給安全的臨停空間，不要一直躲紅線。

交工處長劉瑞麟說，在不影響交通和安全下，會接受民眾申請，調整紅線，去年會增加原因，主要是檢討「行人地獄」議題，增加標線型人行道而在周邊畫紅線，細算紅線每年平均增加40至50公里，加上有時是民眾、里長建議，數據沒背離平均值太多，並沒特別增畫。