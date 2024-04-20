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新北技能競賽 阿嬤的肉燥麵變身蛋糕奪冠

中央社／ 新北20日電
新北市政府勞工局今天舉行「2024新北技能競賽」。聯合報記者張曼蘋／攝影
新北市政府勞工局今天舉行「2024新北技能競賽」。聯合報記者張曼蘋／攝影

新北市政府勞工局今天舉行「2024新北技能競賽」，醒吾科技大學餐旅管理系大四生陳奕辰以阿嬤的肉燥麵發想做成蛋糕，取名「記憶中的味道」，獲得今年奶油蛋糕裝飾組冠軍。

陳奕辰告訴中央社記者，他在彰化縣永靖鄉住到幼兒園大班，小時候每逢肚子餓，阿嬤就會煮一碗熱騰騰肉燥麵給他吃，到現在還是很喜歡吃阿嬤煮的麵。這回比賽用肉燥麵元素做蛋糕，並取名「記憶中的味道」。

他說，為了讓作品中的香菇看起來逼真，使用翻糖做成香菇皮，其他如麵條、青菜等都是以奶油製成。

陳奕辰是大四生，但他報名社會組，他說社會組沒有年齡限制，可以刺激自己思考，如果與經驗老到的師父們競賽時，作品要用何種方式呈現與設計才能更好，藉此挑戰自己。

勞工局發布新聞稿表示，新北職能競賽分成翻糖蛋糕組、奶油蛋糕裝飾組、咖啡拉花組，不只參賽選手愈來愈厲害，獎金也愈來愈高，今年吸引全國245名烘焙與咖啡好手參加，全部競賽獎金有新台幣65萬5000元。

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