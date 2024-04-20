總獎金達65.5萬 全台翻糖蛋糕、拉花高手今聚新北切磋

2024新北市技能競賽今登場，來自全國各地245名烘焙及咖啡拉花高手較勁，爭奪各組總獎金65萬5千元，其中最高獎金為「翻糖蛋糕」靜態不分組冠軍為4萬、動態不分組則為3萬元。副市長朱惕之表示，每年辦全國性的技能競賽，供各路選手切磋，也帶動產業的進步與發展。

今年競賽延續翻糖蛋糕、蛋糕創意裝飾及咖啡拉花等項目，吸引35所學校及民間好手參賽，讓選手透過比賽激發創意與巧思，為能讓參加民眾體驗職能樂趣，比賽進行中，現場還有免費咖啡拉花體驗、果凍雕花體驗、咖啡品嚐及打卡送好禮等活動。

其中一名選手彭心柔，年僅25歲就擔任文化大學海外青年技術訓練班講師，她從國中就踏入烘焙行業，至今已獲11面金牌。彭心柔表示，為了今天競賽，從主題構思到實作，已一個多月沒什麼睡覺，都是要讓作品更好，期待今日能再增添一面金牌。

朱惕之表示，培訓技職人才一直是新北市的重要政策，勞工局每年舉辦全國性技能競賽，供各路選手互相切磋，藉此精進選手技能，進而帶動產業的進步與發展。