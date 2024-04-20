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總獎金達65.5萬 全台翻糖蛋糕、拉花高手今聚新北切磋

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
2024新北市技能競賽今登場，來自全國各地245名烘焙及咖啡拉花高手較勁。記者張曼蘋／攝影
2024新北市技能競賽今登場，來自全國各地245名烘焙及咖啡拉花高手較勁。記者張曼蘋／攝影

2024新北市技能競賽今登場，來自全國各地245名烘焙及咖啡拉花高手較勁，爭奪各組總獎金65萬5千元，其中最高獎金為「翻糖蛋糕」靜態不分組冠軍為4萬、動態不分組則為3萬元。副市長朱惕之表示，每年辦全國性的技能競賽，供各路選手切磋，也帶動產業的進步與發展。

今年競賽延續翻糖蛋糕、蛋糕創意裝飾及咖啡拉花等項目，吸引35所學校及民間好手參賽，讓選手透過比賽激發創意與巧思，為能讓參加民眾體驗職能樂趣，比賽進行中，現場還有免費咖啡拉花體驗、果凍雕花體驗、咖啡品嚐及打卡送好禮等活動。

其中一名選手彭心柔，年僅25歲就擔任文化大學海外青年技術訓練班講師，她從國中就踏入烘焙行業，至今已獲11面金牌。彭心柔表示，為了今天競賽，從主題構思到實作，已一個多月沒什麼睡覺，都是要讓作品更好，期待今日能再增添一面金牌。

朱惕之表示，培訓技職人才一直是新北市的重要政策，勞工局每年舉辦全國性技能競賽，供各路選手互相切磋，藉此精進選手技能，進而帶動產業的進步與發展。

勞工局表示，新北市技能競賽已累積辦10年，今年競賽評審團，烘焙及蛋糕類邀請2名國際級香港評審，分別為來自香港國際烹飪景點比賽（HOFEX）競賽組織委員會與糕點評審陳永雄，及香港會議展覽中心（管理）有限公司行政糕餅總廚李少輝等人出任評審團；咖啡拉花部分，則由多次擔任咖啡節裁判長張世勳、台灣拉花冠軍林奐及2023 LCS x RINGO日本大阪拿鐵藝術賽冠軍吳哲綸等人擔任評審。

今年競賽延續翻糖蛋糕、蛋糕創意裝飾及咖啡拉花等項目，吸引35所學校及民間好手參賽。記者張曼蘋／攝影
今年競賽延續翻糖蛋糕、蛋糕創意裝飾及咖啡拉花等項目，吸引35所學校及民間好手參賽。記者張曼蘋／攝影
新北市技能競賽今登場，來自全國各地烘焙及咖啡拉花高手爭奪總獎金65萬5千元。記者張曼蘋／攝影
新北市技能競賽今登場，來自全國各地烘焙及咖啡拉花高手爭奪總獎金65萬5千元。記者張曼蘋／攝影
25歲選手彭心柔目前擔任文化大學海外青年技術訓練班講師，她從國中就踏入烘焙行業。圖／勞工局提供
25歲選手彭心柔目前擔任文化大學海外青年技術訓練班講師，她從國中就踏入烘焙行業。圖／勞工局提供

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