獨／北市老人健檢不用錢 衛局加碼5660個名額最快5月開放登記

北市邁入超高齡城市，65歲以上長者3月達55萬9415人，衛生局當月初推出免費老人健檢逾6.6萬個名額，開放預約1個半月反映熱烈，餘額只剩1.7萬多個。衛生局考量市民需求與醫療院所量能，增量5660名，最快5月開放登記，今年估超過7萬人受惠。另醫師診療費今年起同步提升，從60元調升至150元，回饋醫事人員。

北市衛生局1973年開辦免費老人健檢，服務名額直至去年已有5萬503名，市民相當踴躍，共5萬475人受檢，成效幾近100%。今年額度擴增至6萬6040名，特約醫事機構也從54家增至61家，健檢項目則除了A套餐腦肺、B套餐腹部超音波，經專家會議討論後，新增C套餐骨骼肌力，供長者擇一受檢。

衛生局健康管理科長林雪蘭說，3月4日開放網路取號、現場登記，截至4月19日已有4萬8468人登記、占比約7成3，其中A套餐1萬8149人、B套餐1萬8589人、C套餐1萬1730人。她分析，骨骼肌力檢查須自費，今年提供免費受檢，市民選擇意願提高，不過設備關係，目前包含北市聯醫僅26家可供服務。

衛生局長陳彥元表示，老人健檢開放預約後，市民反映超乎預期熱烈，蔣市長在市政會議指示今年名額再加碼，近期調查各醫療院所量能，包含台大醫院、新光醫院、三軍總醫院等超過10家願意增加額度。

林雪蘭補充說明，除了原先逾6.6萬個名額，今年額度預計再增5660個，最快5月開放市民登記，加上現餘數量，仍有逾2.3萬名可預約。衛生局持續招募醫療院所，只要有意願、設備經輔導沒問題，隨時可加入老人健檢行列，年底前預計還會有1家投入。

陳彥元指出，台北市民可健檢類別的資源非常多，包含國健署成人健檢，因此衛生局提供免費老健項目會避免重複。他也提及，預防醫學有三段五級，C套餐骨骼肌力檢查屬於第二段早期診斷、早期治療，可避免長者如骨質疏鬆過早惡化，不只造福市民健康，也是公衛體系的正向介入。