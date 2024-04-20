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不給客貨駕駛活路？北市議員曝：紅線是道路長度1.5倍

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
紅線禁止臨時停車。圖／報系資料照
紅線禁止臨時停車。圖／報系資料照

北市區畫很多禁停紅線，駕駛屢被檢舉開單、記點，引發民怨，前市長柯文哲任內8年畫了300多公里，市長蔣萬安上任將一些路段紅線改畫黃線，但議員發現「交通局打臉蔣萬安」北市去年黃線增加4公里，紅線卻暴增50公里，紅線愈畫愈多，自用、營業車都「無路可活」；交通局坦言，近年觀念慢慢調整，除了交通，應考量生活需求。

議員游淑慧指出，柯文哲8年共增加畫紅線379.5公里，台灣南北縱長也394公里，111年柯市府第8年，北市紅線較前一年增加20公里，但蔣市府第1年卻大噴發， 較前1年增加50公里「苛政蔣隨？」

游淑慧還說，去年北市紅線長度為道路長度1.5倍，因為道路雙邊都畫，全市黃線長度205公里，紅線長度竟是2147公里，紅線是黃線10倍，不給駕駛活路，她還舉自己選立委的例子，外縣市貨運公司司機不敢替她送文宣品來台北市，因為畫滿紅線，怕被記點。

另外，截至今年2月底車輛登記數，小客車為74萬8482輛，機車為93萬8149 輛，游淑慧表示，北市停車格位本就供不應求、僧多粥少，再加上不斷增設的紅線，違規停車成北市交通罰單重要收入。

議員林杏兒也說，她去日本，發現日本街道小，但不會塞車，因為廣設路外停車場，值得台北市學習，她也認為台北市紅線太多，沒必要的紅線應該改畫成黃線。

另外，張姓民眾反映，因北市禁停紅線真得很多，連叫外賣，通常被要求自己下來取餐，因為辦公室、住家樓下都畫紅線，外送員怕被開單，根本不敢暫停機車。

北市交通局長謝銘鴻坦言，希望停車是以路外為主，這一兩年臨停需要非常多，包括計程車上下客和貨車上下貨，這幾年觀念也慢慢調整，去年違規記點制度和檢舉達人引發熱議，交通稽查要考量生活所需，不是只有交通順暢的原則，去年交工處也在不影響安全下畫了236處黃線，會持續增加中。

至於紅線爆增，謝銘鴻說，可能是路口轉角處，或是磨損補畫，他強調畫紅線可以檢討，包括生活所需、卸貨、計程車上下客和復康巴士社區服務，要給安全的臨停空間，不要一直躲紅線。

交工處長劉瑞麟也指出，去年底針對北市對主要幹道，在不影響交通和居民共識下，盤點出236處黃線，交工處在不影響交通和安全下，會接受民眾申請，來調整紅線。

他說，市府主動盤點紅黃線，且本來就可以和居民溝通來做盤點，會依民眾需求來調整，畫在哪裡和民眾需求有關，也希望由使用者提出意見，再做客觀評估後去畫設。

北市 游淑慧 記點 議員

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