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笑死...土城長庚醫院前行人號誌翻轉180度 民酸「給電線杆看？」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市土城長庚醫院前一處斑馬線的行人號誌卻翻轉180度，行人過路口根本無法觀看。圖／我是土城人｜我愛土城區｜Original臉書社團翻攝
新北市土城長庚醫院前一處斑馬線的行人號誌卻翻轉180度，行人過路口根本無法觀看。圖／我是土城人｜我愛土城區｜Original臉書社團翻攝

行人走在斑馬線上，必須等待行人號誌小綠人出現穿越路口，不過新北市土城長庚醫院前一處斑馬線的行人號誌卻翻轉180度，行人過路口根本無法觀看，民眾拍照貼網酸，「請問這個是給電線桿看的嗎？」交通局則留言回覆「已派員現場修復完畢」。

位在新北市土城區金城路上的土城長庚醫院，為當地民眾就醫熱點，無論平假日人潮不斷，由於金城路也是主要幹道，車輛也川流不息，不過醫院前行人號誌日前被民眾發現翻轉180度背面朝前，民眾過馬路時無法看清號誌燈，行經斑馬線徒增風險。

網友將行人號誌燈拍下貼上臉書社團「我是土城人我愛土城區Original」表示，「請問這個是給電線桿看的嗎？」民眾也擔心若遲遲不回復原狀恐造成意外。

新北市交通局對此也留言表示，經查現場行人號誌角度被撞歪斜，已派員現場修復完畢，表示後續若民眾有發現有號誌故障問題，可撥打號誌維修免付費通報電話0800-090-234反映，以利及早派員修復。

新北市土城長庚醫院前一處斑馬線的行人號誌卻翻轉180度，行人過路口根本無法觀看。圖／我是土城人｜我愛土城區｜Original臉書社團翻攝
新北市土城長庚醫院前一處斑馬線的行人號誌卻翻轉180度，行人過路口根本無法觀看。圖／我是土城人｜我愛土城區｜Original臉書社團翻攝

新北 行人 長庚

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