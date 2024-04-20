笑死...土城長庚醫院前行人號誌翻轉180度 民酸「給電線杆看？」

行人走在斑馬線上，必須等待行人號誌小綠人出現穿越路口，不過新北市土城長庚醫院前一處斑馬線的行人號誌卻翻轉180度，行人過路口根本無法觀看，民眾拍照貼網酸，「請問這個是給電線桿看的嗎？」交通局則留言回覆「已派員現場修復完畢」。

位在新北市土城區金城路上的土城長庚醫院，為當地民眾就醫熱點，無論平假日人潮不斷，由於金城路也是主要幹道，車輛也川流不息，不過醫院前行人號誌日前被民眾發現翻轉180度背面朝前，民眾過馬路時無法看清號誌燈，行經斑馬線徒增風險。

網友將行人號誌燈拍下貼上臉書社團「我是土城人我愛土城區Original」表示，「請問這個是給電線桿看的嗎？」民眾也擔心若遲遲不回復原狀恐造成意外。