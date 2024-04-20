聽新聞
test
0:00 / 0:00
笑死...土城長庚醫院前行人號誌翻轉180度 民酸「給電線杆看？」
行人走在斑馬線上，必須等待行人號誌小綠人出現穿越路口，不過新北市土城長庚醫院前一處斑馬線的行人號誌卻翻轉180度，行人過路口根本無法觀看，民眾拍照貼網酸，「請問這個是給電線桿看的嗎？」交通局則留言回覆「已派員現場修復完畢」。
位在新北市土城區金城路上的土城長庚醫院，為當地民眾就醫熱點，無論平假日人潮不斷，由於金城路也是主要幹道，車輛也川流不息，不過醫院前行人號誌日前被民眾發現翻轉180度背面朝前，民眾過馬路時無法看清號誌燈，行經斑馬線徒增風險。
網友將行人號誌燈拍下貼上臉書社團「我是土城人我愛土城區Original」表示，「請問這個是給電線桿看的嗎？」民眾也擔心若遲遲不回復原狀恐造成意外。
新北市交通局對此也留言表示，經查現場行人號誌角度被撞歪斜，已派員現場修復完畢，表示後續若民眾有發現有號誌故障問題，可撥打號誌維修免付費通報電話0800-090-234反映，以利及早派員修復。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言