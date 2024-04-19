快訊

Bigbang大聲宣布5月來台！關於歌唱天才的7件事，原來歌手不是第一夢想，還曾推過「這個」奇特周邊！

台股盤中一度下跌逾千點 10檔個股仍飆上漲停屹立不搖

中職／張奕日職薪水全給妻子 在台灣獨自一人靠12強獎金度日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三鶯線進度74.15% 新北花3880萬蓋「捷運工程公園」

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
LB10國華站因周邊為眾多住宅區人口，該站工程也連同建造公園廊帶，新北捷運局花3880萬建造6620平方公尺的公八公園。圖／新北捷運局提供
LB10國華站因周邊為眾多住宅區人口，該站工程也連同建造公園廊帶，新北捷運局花3880萬建造6620平方公尺的公八公園。圖／新北捷運局提供

捷運三鶯線工程進度截至3月底已74.15%，共設置12站，預計2025年完工。其中LB10國華站因周邊為眾多住宅區人口，該站工程也連同建造公園廊帶，新北捷運局花3880萬建造6620平方公尺的公八公園，規畫設置籃球場、體健設施、攀爬網、溜滑梯等設施，預計今年7、8月完工並開放使用，是新北首座由捷運局建造的公園。

三鶯線計畫路線全長14.29公里，起於土城線頂埔站，未來完工通車後，預計三鶯地區至台北市通勤時間約可減少20分鐘，也保留延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接轉乘，未來可串聯桃園國際機場、高鐵等。

捷運局表示，LB10國華站配合地方曾建議希望結合公園廊帶，因此受工務局委託，將公八公園納入捷運工程闢建，將其規畫為共融特色公園，其設施也透過地方說明會討論，共規畫6620平方公尺，去年9月開始施工，預計7、8月完工。

捷運局說，三鶯線在鶯歌區境內有5座車站，車站均相鄰一座特色公園，除LB10國華站的公八公園外，還有LB08捷運鶯歌車站附近的古鐘樓公園、緊鄰捷運永吉公園站LB11的永吉公園及鶯桃福德站LB12附近的鳳祥公園，LB09陶瓷老街站旁的公三公園等。

經地方說明會討論後，規畫設置籃球場、體健設施、攀爬網、溜滑梯等設施，預計今年7、8月完工並開放使用。。圖／新北捷運局提供
經地方說明會討論後，規畫設置籃球場、體健設施、攀爬網、溜滑梯等設施，預計今年7、8月完工並開放使用。。圖／新北捷運局提供

三鶯線 捷運

延伸閱讀

申辦民間活動新北要擬防恐計畫 民怒變相限制民眾權力

影／淡水3層樓泡棉工廠陷火海 新北消防57車132人灌救

淡水小中寮泡棉工廠竄火煙 新北消防人車馳援

弟遭開單叫分局長來解釋？新北女議員批：子虛烏有

相關新聞

三鶯線進度74.15% 新北花3880萬蓋「捷運工程公園」

捷運三鶯線工程進度截至3月底已74.15%，共設置12站，預計2025年完工。其中LB10國華站因周邊為眾多住宅區人口，...

大巨蛋演唱會 符合自治條例就可辦

各界期待台北大巨蛋何時能辦演唱會，北市副市長李四川昨指出，辦演唱會是屬於臨時大型活動，只要符合北市大型群聚活動安全管理自...

申辦民間活動新北要擬防恐計畫 民怒變相限制民眾權力

新北市許多民間單位過往經常在各地方舉行民間或民俗等團體活動，如需使用公共空間、大型集會需事前向新北市府申請許可，但已辦理...

北市東區722戶停電 台電：10點44分全數復電「原因曝光」

台北市東區昨天晚間9點44分突然發生停電，約有722戶受到影響，相關單位派員搶修，已於晚間10點44分全數復電。台電北市...

深坑輕軌說明 民憂拆遷、站點問題

新北市深坑輕軌討論多時，在地居民仍有眾多疑慮，新北捷運局近期開2場說明會，居民憂心房屋要拆遷、站點位置，並建議建跨溪大橋...

浮洲都計廠家待安置 業者盼就地合法

新北市府推動板橋浮洲地區都市計畫，範圍內有196間廠家，未來要配合搬遷或留在產專區，經發局前天辦說明會，收到約40件申請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。