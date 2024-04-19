三鶯線進度74.15% 新北花3880萬蓋「捷運工程公園」

捷運三鶯線工程進度截至3月底已74.15%，共設置12站，預計2025年完工。其中LB10國華站因周邊為眾多住宅區人口，該站工程也連同建造公園廊帶，新北捷運局花3880萬建造6620平方公尺的公八公園，規畫設置籃球場、體健設施、攀爬網、溜滑梯等設施，預計今年7、8月完工並開放使用，是新北首座由捷運局建造的公園。

三鶯線計畫路線全長14.29公里，起於土城線頂埔站，未來完工通車後，預計三鶯地區至台北市通勤時間約可減少20分鐘，也保留延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接轉乘，未來可串聯桃園國際機場、高鐵等。

捷運局表示，LB10國華站配合地方曾建議希望結合公園廊帶，因此受工務局委託，將公八公園納入捷運工程闢建，將其規畫為共融特色公園，其設施也透過地方說明會討論，共規畫6620平方公尺，去年9月開始施工，預計7、8月完工。