全台唯一最大的純白海芋田 超夯網紅景點「發條玩具車」

擁有「全台唯一最大的純白海芋田」的竹子湖，今年海芋季主題為「芋見小時候」，各農園的童趣地景藝術成為春季打卡熱點，搭配今年的「童趣」風，到農園地景藝術紀錄純白海芋花田的回憶。

台北市政府產業發展局分享，依山傍湖的名陽匍，園區散步隨處可見石雕作品藏於花間，沿著步道往上層走，梯田般的海芋田往前延伸，除了欣賞海芋之美，好天氣時可鳥瞰竹子湖頂湖全區，園區除了花卉之美，不受季節影響全年皆可欣賞的是農場主王財欽大哥的石雕海芋。

名陽匍農場主王財欽表示，早年在竹子湖半工半農，務農種菜種花只能算是副業，目的是不讓土地荒蕪，而真正讓做工和務農有了交集，是名陽匍導入休閒農業，開放讓遊客下田採海芋！那時候北市府產業發展局及北投區農會輔導農莊在自己的海芋園區設置地景藝術，每年參與創作，王大哥的石雕工藝持續成為名陽匍吸睛的亮點，曾到此一遊的旅美傑出工藝家蔡爾平也給了很大的讚許。

2024名陽匍的地景藝術延續去年創作主題－粉色車車，王財欽請彩繪師將車身重新塗鴉並裝上發條，變身增加童趣意象的玩具車，一旁被海芋團團包圍的鞦韆也是童年玩耍的記憶，繞了園區一圈，深深發現名陽匍多元的人文地景，精彩畫面隨你而動，自由自在組合歡樂的海芋假期。

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