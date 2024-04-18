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新北汐止消防分隊動土 智慧值班台可提前20秒出勤

中央社／ 新北18日電
新北市長侯友宜等人今天在汐止區，參加特搜大隊、第6大隊、汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程動土儀式。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜等人今天在汐止區，參加特搜大隊、第6大隊、汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程動土儀式。記者邱瑞杰／攝影

新北消防汐止分隊新建工程今天動土，消防局表示，完工後特搜大隊以地利之便也將進駐；全自動化智慧值班台讓救災、救護可提前20秒出勤，有助提升到院前心肺功能停止的存活率。

消防局特搜大隊、第六大隊、汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程，上午由市長侯友宜、消防局長李清安等人主持動土典禮。

侯友宜接受媒體聯訪表示，汐止地區將重塑人工智慧科技自動化的救災救護管理，消防隊員出勤可提前20秒，可提升OHCA（到院前心肺功能停止）存活率，這才是市府應盡的責任。

消防局表示，新北市的OHCA康復出院率，自民國99年的3.1%，提升到112年的11.45%，已成功挽救2410名民眾生命；新北訂定目標是，115年OHCA康復出院率為12%。

消防局發布新聞稿表示，汐止區都市化發展、人口數持續增加、工業廠房林立，原汐止分隊興建於民國75年，已相當老舊，無法提供完善執勤及訓練環境。

消防局指出，新大樓地上7層、地下2層，除容納大型現代化救災車輛，2樓有室內體能訓練室及訓練平台；規劃建置智慧值班台，當汐止消防分隊接獲119通報，即可自動發送派遣令，連動分隊的廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，讓消防人員可提早20秒出勤。

另外，考量汐止鄰近高速公路交通便利，規劃特搜大隊進駐，以符合特搜大隊跨區支援勤務的特性。

侯友宜 汐止 消防隊

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