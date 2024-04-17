紐西蘭羅托魯瓦市來金山 體驗在地人文風情

來自紐西蘭羅托魯瓦市的毛利文化藝術表演團與當地的高中籃球隊，來台灣進行文化與體育交流，而擁有美麗海岸與溫泉觀光資源的北海岸金山區也是參訪交流城市之一，在金山區的交流活動，由籃球交流賽揭開了序幕，並且由新北市溫泉觀光協會帶領來自紐西蘭的參訪團深度的旅行金山，體驗最貼近在地的人文風情。

金山區長劉昌松指出，很開心在去年紐西蘭羅托魯瓦市的參訪中與羅托魯瓦市副市長約定今年的再次交流，而今年的交流再度由副市長帶領高中籃球隊與毛利文化藝術表演團到來，除了與北海岸籃球觀光協會進行一場切磋球技的籃球賽，賽後還會由新北市溫泉觀光協會安排了一系列的觀光行程，讓來自紐西蘭的貴賓體驗最貼近金山的人文風情，晚間還會在中山溫泉公園進行表演交流。

新北市溫泉觀光協會理事長李玉郎也提及，羅托魯瓦市與金山相似，有特別的農產業及溫泉地熱觀光，而這次他們也將毛利文化藝術表演帶來金山，將會在晚間於金山演出，而金山高中的原住民藝能班也將會帶來表演與他們交流，期待這場活動能夠為雙方都留下難忘回億。