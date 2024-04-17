新店名人豪宅區每逢尖峰必塞 安一路三期延伸工程紓緩

新北安坑持續發展，新北新工處規畫安一路三期延伸工程，紓緩安坑交流道以東千戶大型山坡地社區交通，未來可直接通往安坑交流道或新店市區主幹道。新工處表示，工程預計近三年依序做相關前置作業，力拚華城路至安坑交流道路段2031年優先分段通車。

安坑輕軌落成後，當地持續發展，人口進駐持續也帶來壅塞問題，其中未在安坑輕軌路網的的安坑交流道以東地區，目前僅能依賴安康路一段進出，導致上下班尖峰就塞車。

在地居民指出，安坑交流道以東地區有眾多大型山坡地社區，加起來破千戶，將近5000位居民，當中還不少名人富豪，他們都會出安坑上班上學，短時間內匯聚大量車潮，通勤時間頗為痛苦。

新北規畫將新店安坑一號道路（安一路）三期工程，延伸現有安一路網至新店新烏路，讓安坑交流道以東地區居民能快速通往安坑交流道及新店主幹道台9線、台9甲線，並於近日開地方說明會。

新北新工處土木科長洪意晴說明，其實過去配合安坑交流道很早就有規畫讓安坑地區多一條橫向聯絡道路，不過隨法令及環境在不同時空情況，以及地方反映下，也重新規畫新版的安一路三期工程路線。安一路一期及二期工程有效舒緩安康路二段40%左右車潮，當地道路服務水準提升，三期工程也能再進一步紓緩安康路車潮，新路線將經過華城路、永業路等路段，連結大型社區，同時也避開水質保護地區。

洪意晴指出，三期工程全長3.16公里，預計今年辦理工程規畫、明年辦環境差異分析、後年辦理都市計畫變更，不過其中會經過新店灣潭自辦重劃區，因此區內安一路段及新烏橋將由該重劃一同負責；新工處規畫優先執行安坑交流道至華城路路段，若2017年能完成都市計畫變更及經費到位，看能否力拚2031年分段通車，這也會加速跟中央爭取經費。

立委羅明才表示，安一路三期工程對華城路上居民來說非常需要，不必到華城路與安康路路口，直接通往北二高，可舒緩華城路口上下班壅塞情形，連結灣潭重劃區，也能使碧潭對岸的交通更加便利，但要到2031年才分段通車，應加快期程；目前預算費用約略90億元，新北市府應盡快提報中央，他會協助爭取預算。