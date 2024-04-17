北投洲美裝太陽能板引光創電 年省逾30萬元電費超有感

4月電費全面調漲，桃園昨發生上萬戶跳電受影響。蔣市府上任後，推動創能、儲能及節能不遺餘力，地方積極響應「住宅社區及非營利法人創能儲能及節能補助計畫」，其中北投區洲美社區共11棟大樓，裝設可撓式太陽能板、儲能電池並供應公共用電，每年發電量估達6.8萬多度，節省社區電費逾30萬元，環保局肯定最佳示範。

環保局表示，北市以住商用電為城市碳排放量的最大宗，能源轉型成為邁向淨零的必要途徑，包含實踐綠電自發自用、建置創能儲能及節能設備、將電力使用作最佳調度以減少電費等方法。去年第一次推出創儲能及節能補助計畫後，協助民間建置自用創儲能設備達能源轉型，首年開辦即預估創電節電共202萬度，減碳約1000噸。

去年最大規模的受補助對象是洲美社區，11棟大樓裝設可撓式太陽能板減輕建築體負擔，結合儲能電池以供應社區的公共用電，預估每年發電量逾6.8萬度，節省電費逾30萬元，減碳約34噸。

洲美社區公寓大廈管理委員會主委林世松說，前主委蘇府庭想在社區建置創儲能設備，減少公共用電，得知環保局補助案後積極爭取。住戶願意支持的原因主要是可撓式太陽能板，重量輕且施工固定，不須鑽孔破壞建築結構體，解決居民擔心施工恐釀漏水疑慮；住戶也關切設備耐用與保固、安全性及價格合理等，多數人經說明都可接受。

林世松說，社區管理室有螢幕顯示太陽能板及儲能設備的運作情形，如有異常可即時發現。環保局補助計畫為社區分攤近半建置費用，減輕社區公共電費支出，增加住戶設置意願。他直言，創儲能系統建置完成後，最大改變就是電費變少了，大家都很有感，每年預估可省逾30萬元電費，還能減碳做環保，一舉數得。