快訊

「4星座」外表看似很傻、實際聰明又圓滑！ 第一名形象超木訥

7月底再有四所大專校院退場！教育部：5月分發安置近千學生

怪手列隊！天王星大樓夷為平地…工程人員脫帽向地震罹難者致意

新北板一運動場將封閉逾半年 6月起整修跑道

中央社／ 新北17日電

可能讓習慣在板橋第一運動場運動民眾發出哀號的消息，新北市體育局表示，為了場地符合國際比賽認證標準，將自6月起封閉運動場進行跑道整建工程，民眾可到板二運動。

板橋第一運動場是新北市符合國際規範的競賽場地，因此，全年都舉辦不少運動賽事，更是附近民眾運動的主要據點，從清晨到晚間都可以看到許多人在享受盡情揮汗奔跑的愉悅。

但體育局最近貼出公告，從6月到12月將封閉運動場進行跑道整修工程，吸引不少運動民眾駐足查看。

體育局表示，板一運動場為國際認證標準田徑場，運動選手成績要獲認可，場地就需每5年重新認證1次，經檢視全場地各項狀況，預訂於6月起進行田徑場跑道整修工程，包含競賽區、弓形區、緩衝區及其他田賽場地，以及管線優化、田徑場外增設暖身跑道工程等。

體育局表示，跑道整修後將以新的設施迎接國內外各項運動賽事，其中最大的賽事，就是明年5月17日至30日舉辦「2025雙北世界壯年運動會」，預估將會有超過100個國家、4萬人參與，創造超過新台幣100億元的整體經濟效益。

體育局提醒，運動場封閉時，民眾可到場前廣場或周圍區域運動，但要注意運動場旁的環境整建工程，以維護己身安全，或是可至板橋第二運動場運動，持續保持運動健身的好習慣。

運動 體育

延伸閱讀

國小音樂老師疑性騷女學生 新北：已暫停職務

韓國瑜勸李四川選新北？蔣萬安：放心石都貼了還沒放下?

403大地震湧入上千件陳情案 新北紅、黃單危建持續增加

板橋新海人工濕地荷花盛開 最佳光線及拍攝時段公開

相關新聞

影／士林海光都更案品質把關 李四川：拿鐵鎚的人要實在

台北市士林區現有逾300件都更案進行中，「士林海光」公辦都更案歷經近10年整合且遇4次流標，北市府今與漢皇開發正式簽約，...

避免再擱淺...淡水渡船復航今排演練 業者：會再加強

新北市順風航業「淡水─八里」渡輪日前發生擱淺，被勒令停航後13日再復航，交通局嚴令不得使用發生擱淺船隻。今業者辦緊急應變...

魔法衣櫥無預警倒閉 雙北收46件申訴、6人告詐欺

東區「魔法衣櫥」無預警倒閉，多人受害。北市法務局今表示，目前已有6人報案提告詐欺，收到46件消費申訴，分別為台北市30件...

垃圾回收進化 新北選新莊再建第二座智能細分選廠

新北市在五股夏綠地打造的「新北市資源循環教育基地」，透過自動智能設備，自動辨識17種材質，全廠9成自動化，每年分選五股、...

台北市首創「共用臨停區」 這格僅供復康巴士等4種車使用

為解決工作車輛臨停需求，台北市交通局推全台首創「共用臨停區」，供貨車、計程車、復康巴士與長照車輛使用，目前已設置18處共...

影／U-Sport台北樂運動啟動 好康抽獎4萬份1500抵用金

台北市長蔣萬安今天在記者會宣告 「2024 U-Sport台北樂運動」正式啟動，凡23至64歲台北市民可登記，獲取限量4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。