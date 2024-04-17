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國小音樂老師疑性騷女學生 新北：已暫停職務

中央社／ 新北17日電

網友在網路貼文稱，10歲時疑遭音樂老師性騷擾，且老師仍在學校任教。新北教育局說，學校14日知悉通報，召開性別平等教育委員會，決議暫停教師職務及暫時離開校園，以維安全。

有網友近日在網路IG與臉書（Facebook）貼文稱，10歲上鋼琴家教課時，遇到彈錯時老師的處罰方式是打頭，或摸女學生的身體。

貼文說，自己雖極其厭惡被打頭，但10歲的她寧願被打，也不願意被多摸一次。且每次老師與她同坐鋼琴椅彈琴時，會不時邊摸大腿邊打拍子，或手伸進去被害人衣服裡摸她的胸部。

貼文稱，這樣的狀況直到她崩潰地在家裡爆哭不願上課，因老師會打她的頭，這時才停止家教課。但近期發現這名音樂老師仍在新北某國小任教，讓她無法接受。

貼文說，相信受害人絕對不只她一人；小孩遇到這種事，很多時候是不敢告知父母，或其他心理受創因素而說不出口。有研究數據顯示，被害人常要經過數十年才能揭露童年遭性侵、性騷擾的經歷。

貼文表示，透露此事是希望修法，未成年性侵及性騷擾追訴期，能從受害者成年後才開始算起；且對未成年有犯罪行為者永不錄用。已退休的加害者，沒收其退休金，唯有嚴厲加重罰則，才能確實保護未成年者。

新北市政府教育局今天以文字回應媒體詢問時表示，相關學校14日知悉後立即通報，15日召開性別平等教育委員會，決議暫停該師職務，這名老師也配合休假，暫時離開校園。

教育局說，學校依性別平等教育法啟動後續調查，如調查屬實，將依規定嚴懲，絕不寬貸。另外，也鼓勵可能的被害人向當時所就讀學校申請調查，讓行為人接受法律制裁。

教育局 未成年

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