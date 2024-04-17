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夏天腳步近了 新北市新月橋下人工濕地荷花開

中央社／ 新北17日電

天氣漸熱，夏天的腳步也近了，新北市高灘處表示，位於新北市新月橋板橋端的「新海2、3期人工濕地」，荷花已盛開，歡迎民眾前往欣賞荷花出淤泥而不染的優美姿態。

新北市政府高灘地工程管理處今天發布新聞稿，處長張修銘指出，目前盛開的荷花位於大漢溪人工濕地，濕地具有水質淨化和生態棲地復育等功能。

高灘處指出，對於喜歡賞花和攝影的朋友，建議在晴天的上午9時至11時間前往觀賞荷花，此時的光線最為適宜，可欣賞到荷花豔麗粉色與翠綠荷葉的迷人景色。若逢春雨連綿，雨珠停留在荷葉上，與荷葉相互輝映，更能賦予荷花獨特的觀感。

高灘處指出，濕地的水源主要來自都市的生活污水，因此，民眾在欣賞荷花美景時，應避免接觸水體或隨意摘取濕地植物，以保護自然生態。早開的荷花盛開期預計將持續至6月，提醒民眾儘早到濕地欣賞荷花之美。

人工濕地 荷花

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