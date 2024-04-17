平溪珠蔥季 跟著職人小旅行

新北平溪珠蔥進入盛產季，新北市農業局推「Fun鬆蔥電」小旅行，還有展售會、五星廚藝教室、27家合作餐廳優惠等。今年結合公益回饋計畫，捐贈珠蔥餅乾、珠蔥水餃2%銷售收益，平溪區農會理事長胡正吉與唐氏症基金會董事長林正俠昨簽署合作備忘錄，市長侯友宜當見證人。

侯友宜表示，平溪珠蔥營養價值高，Q軟香甜，還有安排小旅行，民眾可到平溪品嘗珠蔥享受地方風光，此次也與唐氏基金會合作，除讓唐寶寶學做珠蔥餅乾，也捐出2%銷售額挹注公益。

農業局說，小旅行內容包含深坑手作職人帶領體驗自製豆腐，再至平溪下田採摘珠蔥，在茶館了解茶藝文化，也品嘗特色珠蔥料理，感受浪漫景色，並放天燈祈願，優惠價799元。4月20日將於平溪農會旁廣場辦產地展售會，販售珠蔥、綠竹筍、包種茶、蜂蜜等特產，還有免費珠蔥壓花DIY，現場可免費報名。

另，即日起至5月底，到平溪、石碇、深坑、烏來及雙溪等商圈27家貼有「蔥明回饋饗優惠」貼紙的合作餐廳，消費滿500元即可獲100元折價券。

農業局表示，台北凱達大飯店即日起至5月31日，推出春季綺麗盛宴「春日蔥滿幸福」，包含椒麻珠蔥小酥肉、燻香臘肉炒珠蔥、白灼珠蔥銀魚羹、珠蔥千層胡椒餅，也用平溪珠蔥特製「蔥香鹹蛋糕」，在戚風蛋糕體上，撒入平溪產地直送的翠綠珠蔥，夾層抹上美乃滋與肉鬆，每份380元。

「蔥食‧充實」五星廚藝教室4月22日、29日登場，每一梯次20人，五星級主廚傳授3道珠蔥主題料理及DIY蔥香蛋糕，課程特惠價600元。