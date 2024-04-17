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光學雷達樹木健檢 北市將試辦

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
北市公園處5月起在中山北路一段試辦光達監測，盼減少樹倒意外。本報資料照片
北市公園處5月起在中山北路一段試辦光達監測，盼減少樹倒意外。本報資料照片

北市去年發生楓香樹倒塌意外，造成騎士遭砸死亡，不少市議員當時建議效仿新加坡，以「光學雷達」檢查樹木健康狀況。北市工務局昨天表示，已選定中山北路一段示範，5月開始執行，光達分為固定式光達、手持式光達、車載式光達，3種都會試辦，後續再提出完整健檢方案。

台北市工務局昨在議會工務委員會進行工作報告，議員林珍羽質詢指出，台北市有20餘萬株樹，但報告只有寫9萬2593株行道樹，其餘11萬株公園內樹木沒被納入，難道去年壓死人無關緊要、健檢作為沒任何改善嗎？

林珍羽說，上會期就要求公園處參考新加坡管理作法，利用光學雷達做健檢、科技遠端監控，工務局在工作報告中卻隻字未提，只提到行道樹修剪、增植、病蟲危害管理等，不把人命當一回事，「若再壓死人，北市府負得起責任嗎？」

公園處長藍舒凢回應，去年底已全數完成行道樹及公園樹木普查，並移除462株高風險樹木，今年5月會以中山北路一段，做為光達檢測示範區。

園藝工程隊長林晁嘉表示，光達分為固定式光達，定點掃描；手持式光達是背在身上行走掃描；車載式光達是車輛在移動時掃描，3種都會試辦，量測樹木形變，監控樹木位移或傾斜程度、樹冠大小等，透過肉眼無法觀察到的外觀變化。

林晁嘉指出，中山北路一段大約200公尺，中央分隔島、人行道路樹約60株，每3個月監測1次，80天內繳交監測初步成果、200天交出完整報告；首次光達檢測會先設定參數，下次檢測經過電腦分析就能比對不同之處，找出樹木的毛病在哪裡。

林晁嘉說，3種優劣、利弊還不清楚，做出來後才會有分析。

健檢 北市 行道樹

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