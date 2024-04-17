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與台智光解約 北市警局洽備援系統

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市議會財建委員會昨天上午與資訊局討論台智光案。記者楊正海／攝影
北市議會財建委員會昨天上午與資訊局討論台智光案。記者楊正海／攝影

台灣智慧光網爭議持續延燒，由於收取費率高，台北市政府8日發函台智光解除警局監視器的子約，下周二前台智光要有回應。北市資訊局長趙式隆昨天在市議會工作報告時指出，若經催告對方仍不理，未來將以1761費率先付款；但議員認為太瞎、質疑解除子約是打假球，要求市府說明備援系統，並且到財建委員會專案報告。

資訊局表示，針對解除子約後的備援系統，警察局正與中華電信洽談；北市法務局表示，發文給台智光解約，是合約中給台智光的行政救濟及說明主張權利，未解約前，台智光仍要持續提供服務。

議員簡舒培說，市府發文台智光說明期限15天，之後市府再依民法催告，但市府仍以1761費率先付款，還是繼續用台智光、繼續讓台智光賺。

議員陳炳甫質問，市政府的解約進度？包括子約、母約、備案討論，有沒有開始接洽？相信很多業者磨刀霍霍想要承接，市府也才會有和台智光談判的武器，市府應該找好備援，以解約後強制斷訊，備援可馬上接手。

議員林亮君表示，市府與台智光所簽的合約散落在市府局處，其中包含重要的資訊系統，包括大地工程處的土石流觀測影像、消防局派遣系統及托嬰、老福、老人住宅也是使用台智光，若市府要解約，有要求其他局處做好準備？盤點需求嗎？

議員洪婉臻也說，蔣萬安市長日前說不排除解除母約？公務機關使用台智光占85%，解約後配套呢？

資訊局長趙式隆說，主要是警察局的子約先解約，警察局的監視器就占了台智光8成以上，少了這部分，這間公司活不下去。

趙式隆表示，目前解除子約主要在警察局，硬體的部分，已持續接洽一些中小型、規模比台智光大、有經驗的業者；上會期，市議會已要求警察局的備援系統，因此已洽詢中華電信，市府也對將基礎建設換成其他業者，預做準備。

針對解約部分，趙式隆說，警察局會優先，然後才會是其他局處，若要全部替換，仍有銜接風險。議員林世宗質詢指出，未來傳輸上是否有空窗期？趙式隆說，必須不受影響，要有周全的計畫。

台智光 警察 議員

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