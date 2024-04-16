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汐止中興路人行道落差大又窄 今年要整頓拓寬

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止中興路在金龍國小旁的人行道，有好幾十公分的落差，再加上空間狹窄，新北市議員白珮茹會勘，也決將圍牆一併納入施作，預計今年底完成。 圖／觀天下有線電視提供
汐止中興路在金龍國小旁的人行道，有好幾十公分的落差，再加上空間狹窄，新北市議員白珮茹會勘，也決將圍牆一併納入施作，預計今年底完成。 圖／觀天下有線電視提供

汐止中興路在金龍國小旁的人行道，因為有好幾十公分的落差，再加上空間狹窄，造成行人及學童通行上的不方便，只是人行道要整頓，可能會影響到學校圍牆，所以，今(16)日新北市議員白珮茹就召集相關位人員現場會勘，也決將圍牆一併納入施作，預計今年底完成。

新北市議員白珮茹表示，今天來金龍國小旁會勘，主要是來確認去年有建議市政府是不是把金龍國小側牆靠近中興路這一段來進行人行道整建，因為這一帶不論是買菜的、或是進出的鄉親非常多，今天把設計單位請來，包括市府教育局、工務局，希望就界面進行協調，如何在施工的過程中連圍牆一併改建，

北峰里長陳南海說，金龍國小中興路側的人行道改善，從去年說到現在，已經等很多，很感謝議員白珮茹協助爭取經費改善及協調，這一段人行道降低，除了長輩行走、學童上放學也方便安全，未來完成後，人行道寬差不多三米多，變寬敞好走，現在主要是卡在學校圍牆，再來現場討論。

白珮茹指出，因為學校圍牆也已經30年、也沒有基礎，怕在施工過程中造成倒塌，週邊包括還有水利局在操場邊的治洪池，這些都要確保無虞，主要是希望施工過程中減少對設施的損害，也能夠讓整個施工後的人行道，寬度能符合現在的標準。今天就現況做討論，把工程儘速推進，希望今年可以把這一段改善，讓週邊不管是來買菜、散步、還是孩子們上放學，都有更好的行走空間。

人行道 白珮茹

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