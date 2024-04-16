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北市一年900件物品掉水溝通報 藍牙耳機逾3成居冠

中央社／ 台北16日電
北市環保局統計，112年接獲900件民眾通報東西掉進水溝，前3名分別是藍牙耳機、鑰匙、手機。圖／取自北市環保局官網
北市環保局統計，112年接獲900件民眾通報東西掉進水溝，前3名分別是藍牙耳機、鑰匙、手機。圖／取自北市環保局官網

北市環保局統計，112年接獲900件民眾通報東西掉進水溝，前3名分別是藍牙耳機、鑰匙、手機；環保局表示，若民眾不慎掉落東西進水溝，打1999清潔隊員就會展開搜尋行動。

北市環保局今天以新聞稿指出，民眾偶爾在行走中不慎將物品掉落水溝，成為頻繁發生的小插曲。根據112年統計，接獲約900件物品掉落至水溝的通報，其中最常見的分別是藍牙耳機（352件）、鑰匙（251件）、手機（18件），也有信用卡、悠遊卡等卡片類等。

環保局表示，日前清潔隊接獲1999通報，民眾清晨運動不慎將戒指掉入水溝而心急如焚，清潔隊員獲報後，戴上橡膠手套、打開水溝蓋，在黑暗中摸索。終於在泥濘中找到閃耀著微光的戒指。

環保局說，當清潔隊員將戒指交還給失主時，民眾滿懷感激紅了眼眶，原來這枚戒指是家族長輩傳承的珍寶，承載著家族的歷史及對親人的想念。

環保局表示，這次行動彰顯了清潔隊員不畏髒汙及狹小惡臭，專注於尋找失物，希望能為民眾帶來失而復得的喜悅與溫暖；清潔隊的使命不僅僅只是街道清潔及垃圾清運者，更是民眾的守護者。

環保局說，10年前民眾最常掉落水溝的是鑰匙，隨著科技的現代化，如今最常見掉落物品是3C物品。而民眾若發生物品掉落，不必驚慌，清潔隊提供24小時全方位救援服務，只要撥打1999，清潔隊員立即展開行動，讓民眾在最短的時間內找回自己的貴重物品。

環境清潔管理科長鄧淞駿表示，除了上述的物品，一些卡片類或小飾品類也有進榜，有時候民眾自己也記不清具體是掉在哪裡，或僅知道大概範圍，搜尋上就有難度，但清潔隊都會盡最大努力協助。

戒指 環保局

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