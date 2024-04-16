與台智光解約 北市資訊局：將與中華電信談備援系統

台智光案受矚目，北市府4月8日發文台智光要求解約並說明，但至今未回，下周二將到期。北市資訊局長趙式隆上午在議會財建委員會工作報告時指出，若經催告仍不理，未來將以1761費率先付款，但議員認為太瞎、質疑解除子約是打假球，要求說明備援系統，並赴委員會做專案報告。資訊局則表示，針對備援系統，警察局正與中華電信洽談。

議員簡舒培說，市府對台智光子約解約，發文台智光說明，期限15天，之後市府再依民法催告，但市府仍以1761費率先付款，還是繼續用台智光、繼續讓台智光賺，有沒有找廠商？她要求市府去詢價。

議員陳炳甫質疑，台智光曾嗆「斷線3天北市府可以承受」但市府的解約進度？包括子約、母約、備案的討論，有沒有開始接洽？他相信很多業者磨刀霍霍想搶，市府也才會有和台智光「車拚」談判的武器，他認為市府應該找備援，解約後強制斷訊，馬上接手。

議員林亮君表示，市府與台智光所簽的約，散落在市府局處，其中包含重要的資訊系統，包括大地工程處的土石流觀測影像、消防局派遣系統，以及托嬰、老福、老人住宅也是使用台智光，若市府要解約，有要求其他局處做好準備？需求有做盤點？

議員洪婉臻也說，市長蔣萬安說不排除解除母約？但後續呢？之前市府優先採用台智光，公務機關使用台智光占85%，解約後配套呢？

資訊局長趙式隆指出，主要是子約優先解約，這對市府較，母約解約條件是要對公務員賄賂，子約是對不特定人賄賂，台智光的行為已經跨過這門檻， 所以府內先以解除子約為主。至於警察局的監視器，占了台智光8成以上，少了這部分，台智光這間公司活不下去。

趙式隆表示，目前解除子約，主要在警察局，除了硬體上的銜接，一些中小型、規模比台智光大、有經驗業者，都持續探詢接管的可能性。因議會上一個會期，議會做出的附帶決議，要求警察局有備援系統，因此已洽詢中華電信，市府現在也對將基礎建設換成其他業者，預做準備。

解約部分，趙式隆說，警察局會優先，然後才會是其他局處，但他坦言，若要完全全部替換，還是有銜接的風險。另外，議員林世宗質詢指出，未來傳輸上是否有空窗期？趙式隆說，必須不受影響，要有周全的計畫。