快訊

中國股市失去經濟動力！企業上市募資僅64億美元創新低

懶人包／快來用！蘋果iPhone儲值Suica爽送現金回饋 5步驟無痛賺優惠

黃曙光請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 黃珊珊證實了

新北全市12礫間處理場 每天淨水達22座泳池量

中央社／ 新北16日電

新北水利局表示，經多年努力，全市礫間處理場已達12座，主要分布於大漢溪及新店溪等流域，每天總處理污水的水量可達4萬5000噸，相當於22座標準游泳池的水量。

水利局今天發布新聞稿表示，截至113年3月底，新北市污水下水管接管戶數已達121萬804戶，接管率達72.18%，但仍須輔以礫間處理污水，以採多元化的污水處理方式。

水利局表示，市府在大漢溪及新店溪等流域設置礫間處理場，目前全市已達12座礫間處理場，每天總處理污水的水量約4萬5000噸，相當於22座標準游泳池的水量。全年可達1620萬噸，相當於每年處理8000座標準游泳池的水量。

水利局局長宋德仁說，礫間處理利用接觸曝氣氧化法來達到淨化水質的效果，一開始污水中的污染物會被礫石表面具黏性的生物膜「吸附」，接著污水中溶解性有機物被微生物攝取「分解」成無害的無機物，經過這一系列「吸附」及「分解」作用，就可以讓原本受污染的混濁骯髒原水，搖身一變為乾淨透明的放流水。

他表示，區域排水進入河川前，藉由礫間曝氣或接觸氧化等現地處理後再放流，讓民眾至高灘地和河邊遊憩時能感受到河川變乾淨，水中魚蝦變豐富、水鳥更常現蹤於河川中覓食，發揮改善河川水質的功用。

新北 水利局 污水

延伸閱讀

新北首屆長照頒獎典禮 侯友宜允每年辦：需一棒棒傳承

晴天也積水…高雄旗津大潮飽受淹水之苦 水利局：改善工程年底完工

板橋火警濃煙飄新北4區 蔣萬安曝檢測：北市不會受影響

走石碇鱷魚島步道如障礙賽？新北規畫7月旺季前改善

相關新聞

「剴剴案」同仁加班到深夜 局長落淚：不要一竿打翻一群人

剴剴案發生引起各界重視，台北市議會上周也舉行專案報告討論，但當天有議員不滿報告內容幾乎甩鍋中央，今天民政委員會上，議員王...

防樹倒砸死人 北市府仿新加坡作業試辦光學雷達監測樹木

台北市去年發生楓香樹倒塌意外，造成1騎士遭砸死亡，當時不少議員就要求北市府精進樹木健檢方式，可效仿新加坡利用「光學雷達」...

樹林1200坪海砂屋公辦都更 民代提3訴求

新北市樹林東昇段一處佔地約1200坪建物，內有圖書館、市民活動中心，使用約40年，存在早期海砂屋鋼筋外露問題，新北市都更...

新北首屆長照頒獎典禮 侯友宜允每年辦：需一棒棒傳承

台灣明年將邁入超高齡社會，新北65歲以上老年人口已超過73萬。新北市府今舉辦第一屆長照卓越獎頒獎典禮，肯定26位長照人員...

新北平溪珠蔥正盛產 推Fun電小旅行、農會捐2%收益助唐寶寶

平溪珠蔥進入盛產季，新北市農業局推出「Fun鬆蔥電」小旅行，還有展售會、五星廚藝教室、27家合作餐廳優惠等。另外，今年推...

世壯運已逾7千人報名！賽會首創女子棒球 報名早鳥優惠延長至6月

2025雙北世界壯年運動會將於明年5月17至30日登場，截至目前已逾7000人完成繳費，體育局表示，為落實「性別平權」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。