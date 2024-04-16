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為花蓮強震災民打氣 日本沙雕師在福隆沙灘創作「台灣加油」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
日本沙雕師保坂俊彥（左）和林真理，在福隆沙灘創作「台灣加油」作品，鼓勵台灣人並祝福早日重建家園。圖／福容大飯店福隆提供
日本沙雕師保坂俊彥（左）和林真理，在福隆沙灘創作「台灣加油」作品，鼓勵台灣人並祝福早日重建家園。圖／福容大飯店福隆提供

2024福隆國際沙雕藝術季將在5月31日開幕，正在福隆沙灘創作的日本沙雕師保坂俊彥和林真理，在4月3日花蓮大地震後，雕塑「台灣加油」作品，一來感念台灣人早年對日本災民伸出援手，同時也鼓勵台灣人，祝福早日重建家園。

福容大飯店福隆表示，沙雕季作品創作，3月起就在彩虹橋另一頭的沙灘區如火如荼進行，預計5月31日正式登場。

保坂俊彥（HOSAKA TOSHIHIKO）參加福隆沙雕藝術季超過10餘年，日本在2011年發生「311大地震」，更引發海嘯，釀成浩劫，他感念當年台灣對於日本的賑災協助全球第一，也曾創作謝謝台灣的沙雕，感謝台灣人民的支持，

保坂俊彥今年和另1名日本沙雕師林真理，在福隆沙灘創作過程中遭遇地震，震央區域花蓮災情慘重。2人感謝台灣曾對日本伸出援手，合力創作台灣加油作品，為台灣人打氣，希望能早日脫困。

保坂俊彥說，他的家鄉宮城縣東松島市，是311地震受災非常嚴重的地區，許多親友罹難。當年台灣人員非常積極投入賑災行列，不論是行動或是金錢，都給日本人相當大的幫助。

今年台灣也遇到大地震，保坂俊彥希望能再次透過藝術作品的力量，傳達日本支持台灣的意念，也相信台灣會突破困境，重新站起來。

保坂俊彥和林真理創作的台灣加油沙雕，正面是中日文字的台灣加油，背面則是由漢字寫下對於台灣人的支持與祝福，左右兩側分以台灣藍鵲與日本國鳥綠雉，用兩個國家特有種鳥類連結兩地，並期待再次起飛翱翔的信心和希望永不熄滅。

日本沙雕師保坂俊彥（左）和林真理，在福隆沙灘創作「台灣加油」作品，鼓勵台灣人並祝福早日重建家園。圖／福容大飯店福隆提供
日本沙雕師保坂俊彥（左）和林真理，在福隆沙灘創作「台灣加油」作品，鼓勵台灣人並祝福早日重建家園。圖／福容大飯店福隆提供
日本沙雕師保坂俊彥和林真理，在福隆沙灘創作「台灣加油」作品，寫下祝福話語 。圖／福容大飯店福隆提供
日本沙雕師保坂俊彥和林真理，在福隆沙灘創作「台灣加油」作品，寫下祝福話語 。圖／福容大飯店福隆提供
日本沙雕師保坂俊彥和林真理，在福隆沙灘創作「台灣加油」作品，兩側分別是台灣藍鵲與日本國鳥綠雉，連結兩地情誼。圖／福容大飯店福隆提供
日本沙雕師保坂俊彥和林真理，在福隆沙灘創作「台灣加油」作品，兩側分別是台灣藍鵲與日本國鳥綠雉，連結兩地情誼。圖／福容大飯店福隆提供
日本沙雕師保坂俊彥和林真理，在福隆沙灘創作「台灣加油」作品。圖／福容大飯店福隆提供
日本沙雕師保坂俊彥和林真理，在福隆沙灘創作「台灣加油」作品。圖／福容大飯店福隆提供

0403花蓮大地震 台灣人 日本 沙雕 福隆

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