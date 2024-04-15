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走石碇鱷魚島步道如障礙賽？新北規畫7月旺季前改善
新北石碇鱷魚島景觀步道近期出現木棧道裸露情況，民眾直呼「行走猶如障礙賽中的踩高蹺」，向民代陳情。新北觀旅局回應，在大地震後巡檢有發現，里長同時也透過議員反映，已經辦理聯合會勘，預計趕在今年七月暑假旅遊旺季前改善完成。
石碇鱷魚島是網美熱點，民眾若要欣賞島上美景，必經鱷魚島景觀步道，不過卻有民眾反映，景觀步道殘破不堪，甚至有踩高蹺的情況，行走步道上彷彿障礙挑戰賽，十分危險。
新北市議員陳乃瑜表示，近來接獲民眾反映，她也邀集觀旅局、石碇區公所、在地里長一同現地會勘，發現步道因年久失修及水土流失，多處木棧道近乎「架空」插在土面上，有些地方甚至掏空10多公分。
陳乃瑜指出，原有窄小階梯加上掏空，成了不到10公分寬的平衡木，不只考驗遊客核心肌力，原本為了止滑、保障遊客行走安全的設計，反而成為障礙物，宛如踩在高蹺上，若遊客發生意外後果不堪設想。
觀旅局回應，鱷魚島是新北重點景點，雖然建設完後會移交公所管理，但觀旅局也會持續關注情況，公所在地震後即有巡檢當地情況，發現到木道裸露情況，並規畫辦會勘；後來民代也反映，於是就辦理共同會勘，預計會趕在今年七月暑假旅遊旺季前將步道改善完成。
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