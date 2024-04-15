櫻花季結束換流蘇花盛開 中和4號公園飄「四月雪」

櫻花季迎來尾聲，號稱「四月雪」的流蘇花盛開，外觀蓬鬆棉絮彷彿冬日雪景。新北景觀處說，中和四號公園就能欣賞到這春日雪景，加上周邊交通便捷，適合親子同遊走訪。

繼櫻花、風鈴木與楝花等樹種盛開後，有「四月雪」之稱的流蘇花迎來花期，流蘇花盛開時如靄靄白雪，彷彿冬日雪景而得名，在中和四號公園就能觀賞到這春日雪景，不少民眾紛紛拿起手機自拍，吸睛度十足。

新北市景觀處說，流蘇屬落葉灌木或喬木，枝幹堅實且少病蟲害，樹形茂密枝葉翠綠，適宜做庭園觀賞植物與行道樹使用，春季葉片呈現嫩綠透亮感，盛開時滿樹白花猶勝雪，流蘇花花瓣裂片細長故名「流蘇」。