快訊

趾甲邊緣紅腫是怎麼了？皮膚科醫師盤點常見指甲問題，變藍紫色可能是1疾病

全支付APP出包！婆媽抽中「日本郵輪雙人大獎」 官方稍早對此做出回應

伊朗空襲之後：中東擴大動盪？ 以色列找到喘息空間

櫻花季結束換流蘇花盛開 中和4號公園飄「四月雪」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
櫻花季結束換流蘇花盛開，中和4號公園飄「四月雪」。圖／新北景觀處提供
櫻花季結束換流蘇花盛開，中和4號公園飄「四月雪」。圖／新北景觀處提供

櫻花季迎來尾聲，號稱「四月雪」的流蘇花盛開，外觀蓬鬆棉絮彷彿冬日雪景。新北景觀處說，中和四號公園就能欣賞到這春日雪景，加上周邊交通便捷，適合親子同遊走訪。

繼櫻花、風鈴木與楝花等樹種盛開後，有「四月雪」之稱的流蘇花迎來花期，流蘇花盛開時如靄靄白雪，彷彿冬日雪景而得名，在中和四號公園就能觀賞到這春日雪景，不少民眾紛紛拿起手機自拍，吸睛度十足。

新北市景觀處說，流蘇屬落葉灌木或喬木，枝幹堅實且少病蟲害，樹形茂密枝葉翠綠，適宜做庭園觀賞植物與行道樹使用，春季葉片呈現嫩綠透亮感，盛開時滿樹白花猶勝雪，流蘇花花瓣裂片細長故名「流蘇」。

而有著雙和之肺美譽的四號公園，又稱為中和公園、八二三紀念公園，是中永和地區最大也最具代表性的公園，同時也是具有共融性遊戲場的公園。每年4月前後正逢流蘇花期，走進公園即可見片片雪白，再加上周邊交通便捷，公園也設有地下停車場，適合親子同遊走訪，歡迎民眾可搜尋賞花快報粉專，掌握各項花況訊息。

號稱「四月雪」的流蘇花盛開，外觀蓬鬆棉絮彷彿冬日雪景。圖／新北景觀處提供
號稱「四月雪」的流蘇花盛開，外觀蓬鬆棉絮彷彿冬日雪景。圖／新北景觀處提供

四號公園 櫻花季

延伸閱讀

影／中和社區大樓全面燃燒！疑1樓資收場起火 頂樓逾10人脫困無傷

中和礦場熱區開挖5米 找到疑似失聯蕭姓司機運載沙包

天王星拚漏夜拆到5樓 中和礦場重機具抵達熱區明天開挖

影／新北中和警消社會住宅工地暗藏賭場 6人賭天九牌遭警活逮

相關新聞

櫻花季結束換流蘇花盛開 中和4號公園飄「四月雪」

櫻花季迎來尾聲，號稱「四月雪」的流蘇花盛開，外觀蓬鬆棉絮彷彿冬日雪景。新北景觀處說，中和四號公園就能欣賞到這春日雪景，加...

新北議會23日開議 侯友宜施政報告納食安、震災、兒少議題

新北市議會4月23日開議，新北市議會日前舉行程序會，排定新北市長侯友宜24日舉行施政報告，是他去年請假參選總統後，今年1...

2024新北考古生活節開跑 重頭戲周末登場預估湧2萬人

2024新北考古生活節4月1日開跑，重頭戲將於這周末在新北考古公園及陽光廣場登場，萬獸崛起舞台更邀請青虫aoi、海豚刑警...

世壯運優惠7折倒數！ 蔣萬安曝這項與侯友宜搭擋

雙北世壯運明年5月登場，蔣萬安昨天貼出自己找桌球王子江宏傑特訓影片，會進行桌球、擊劍、國標舞特訓，再由民眾票選蔣萬安要報...

蔣萬安都更8箭第一案 內湖一海砂屋都更17日辦說明會

為加速推動都更，市府上月啟動575專案計畫，加速海砂屋公辦都更，北市內湖區康樂街136巷1840平方公尺建物為列管海砂屋...

新莊潭底溝長期五顏六色 惡臭惹民怨遭批：環保單位失能

新北市新莊區境內的潭底溝，民眾長期忍臭惡臭困擾，日前有民眾在臉書貼上潭底溝經常被染常五顏六色的情況，表示每到假日淩晨就會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。