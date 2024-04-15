櫻花季結束換流蘇花盛開 中和4號公園飄「四月雪」
櫻花季迎來尾聲，號稱「四月雪」的流蘇花盛開，外觀蓬鬆棉絮彷彿冬日雪景。新北景觀處說，中和四號公園就能欣賞到這春日雪景，加上周邊交通便捷，適合親子同遊走訪。
繼櫻花、風鈴木與楝花等樹種盛開後，有「四月雪」之稱的流蘇花迎來花期，流蘇花盛開時如靄靄白雪，彷彿冬日雪景而得名，在中和四號公園就能觀賞到這春日雪景，不少民眾紛紛拿起手機自拍，吸睛度十足。
新北市景觀處說，流蘇屬落葉灌木或喬木，枝幹堅實且少病蟲害，樹形茂密枝葉翠綠，適宜做庭園觀賞植物與行道樹使用，春季葉片呈現嫩綠透亮感，盛開時滿樹白花猶勝雪，流蘇花花瓣裂片細長故名「流蘇」。
而有著雙和之肺美譽的四號公園，又稱為中和公園、八二三紀念公園，是中永和地區最大也最具代表性的公園，同時也是具有共融性遊戲場的公園。每年4月前後正逢流蘇花期，走進公園即可見片片雪白，再加上周邊交通便捷，公園也設有地下停車場，適合親子同遊走訪，歡迎民眾可搜尋賞花快報粉專，掌握各項花況訊息。
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