從幼園相伴 嘉中同學友誼70年

國立嘉義高中今年迎接百周年校慶，前身嘉義中學初中部有一群近80歲同班同學，有的人從幼稚園、國小、國中到高中都是同學，彼此相知相惜到退休，維持每年辦2次同學會慣例，其中中央警察大學前校長蔡德輝是「桶箍」，牽起逾70年友誼，他感性地說「我的成就，包含了這群同學們的相伴」。

「下課打尪仔標，還抓蟋蟀去賣來買柑仔糖」、「上課有同學嘴裡含糖，腮幫子凸一塊，老師看到一個巴掌過來，糖果直接噴了出來，全班大笑」，這群老友相偕妻子在台北市北投區展開兩天一夜同學會，有人已白髮蒼蒼，但聊起童年往事，瞬間掉入時光隧道。

被大家稱「永遠班長」的扶輪社總監許章賢說，有人從幼稚園開始就是同學，初中畢業後各奔東西，有人直升高中部，也有人到其他縣市念書，卻一路保持聯繫，2005年開始正式辦同學會，大家也輪流當「爐主」。

其中同學之一的許章賢，是將洗腎等先進醫療器材引進台灣的人，許感性地說，有一位同學近年離世，每年仍邀他的妻子出席同學會，「人生就像是一列火車，只是有人先下車而已」，超過70年的情誼，早已成為一家人。

正因蔡德輝有一群相知相惜超過70年的老同學，他也感嘆地說，近年青少年犯罪頻發生，其實兒少階段對人格養成影響極重大，他就是很好例子，兩度公費留美、回國教書、擔任國策顧問，一直到現在近80歲，好友們都支撐他人生的大大小小風景，更承載著難以取代的回憶。