新店寶高二期整開遇瓶頸？私地主意見分歧成加入、剔除兩派
台商回流、企業擴廠需求增加，2021年完成的新店寶高智慧產業園區一期，去年底已全數租罄。經發局規畫二期委由麗寶集團開發，去年都委會已審議通過。不過今年2次公聽會中，部分私有地主分兩派，一部分不想加入，另一派則想剔除整開。經發局說，尊重私有地主，計畫範圍僅納同意地主持分。
寶高園區原為新店區第一公墓，1976年新店都市計畫畫定乙種工業區，第一期園區2021年中完工，規劃有廠房、廠辦與研發設計中心，採只租不售，吸引鴻海精密、台灣國際航電Garmin等知名大廠，去年底便全數租罄，因此經發局將一期及周邊公有乙種工業區、風景區，開發成園區第二期。
經發局指出，寶高園區二期是首例經產業創新條例申請設置的產業園區，5.251公頃產專區將作為生產、研發、辦公及其相關附屬設施使用，並委由麗寶集團開發，目標2026年完工、對外銷售，麗寶至少投資成本270.47億，規畫開發6棟不同樓高的建築，可望帶動周邊約9200個就業機會、183億元年產值。
今年初2次公聽會中，部分私有地主認為市府應自行開發園區，避免圖利之虞，並質疑二期興辦必要性，認為現況已是乙種工業區，地主可自建廠房使用；其中納入整開範圍的寶橋段669地號，因土地共有關係複雜，地主向法院訴訟分割，法院已判決變價分割，但私地主分為兩派，一部分認為應剔除整開，另一部分地主則希望整筆地號納入。
經發局指出，669地號銜接園區已開闢的12米道路及寶高路劃設的10米次要道路，剔除將導致園區更破碎，不利整開，但尊重地主意願，僅將同意的地主持分納入計畫範圍。新北城鄉局說，該案2月底已報內政部，預計5月開專案小組審查。
經發局也強調，為加速園區開發時效，依照產業創新條例甄選公民營事業，委託代辦產業園區開發、租售及管理等業務，業者需負責籌措開發資金，藉此減輕地方財政負擔，一切公開流程委託麗寶集團開發，各地產專區都是如此，業者僅賺取10%委託代辦費，並未圖利。
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