好吃表情寫臉上…打造穆斯林友善 蔣萬安開齋節品嘗美食

台北市長蔣萬安今天到大安森林公園出席台北「尋味台北、齊賀開齋」活動，為打造友善穆斯林的旅遊城市，蔣說，台北市已累積輔導超過70個旅宿及景點，取得穆斯林友善認證，除於齋戒月後舉辦台北開齋節歡慶活動，也致力提升穆斯林友善旅遊環境。

由於今年的台北開齋節活動，北市觀傳局也首次邀請全家便利商店於現場設置「FamiMobi智慧零售車」，推廣穆斯林友善商品，蔣萬安也當場品嚐智慧車販售的美食，好吃表情最佳代言人當之無愧。

北市觀傳局長王秋冬表示，今年首次邀請全家便利商店，以全家「FamiMobi智慧零售車」現場販售穆斯林友善商品與「馬尚煮」熱食，吸引許多穆斯林朋友及民眾購買品嚐，觀傳局去年也首度與全家、中國回教協會合作設置「穆斯林友善商品專區」，目前北市共有20家全家店鋪設有穆斯林友善商品專區或南洋酸辣燙「馬尚煮」，讓穆斯林旅客都能安心、就近享用採買。

蔣萬安致詞也表示，台北市去年首次榮獲國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等」頒發「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎–非伊斯蘭合作組織」獎項，展現台北市努力的成果，另外，今年也適逢台北建城140週年，市府後續也將舉辦一系列活動，邀請大家一起來慶祝台北城門140歲。