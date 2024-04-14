傳王金平等多名大老勸進李四川選新北 蔣萬安10字回應

2026縣市長選舉，各政黨已經積極布局，傳出台北市副市長李四川已被多位藍營大老勸進參選2026新北市長，有媒體報導，前立法院長王金平也是其中一人。台北市長蔣萬安今天也被問及，除王金平，立委謝龍介、國民黨新北黨部主委李乾龍也都看好李四川選新北，蔣萬安今天說，「你們又在幫李副找工作。」

蔣萬安今天下午出席開齋節活動，對於是否支持李四川選新北市長？蔣萬安說，「你們又在幫李副市長找工作」，包括李副市長自己在議場提過，還有今天他參加開齋節活動，市府同仁都希望持續努力，讓台北市成為友善、包容、多元城市。

媒體也追問，如果李四川選新北？北市將再少一位副市長？蔣萬安表示，「你想得很遠」，其實目前大家都會持續好好在市政推動上努力，整個團隊會積極努力，符合市民的期待。