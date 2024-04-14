周杰倫鬆口「在等大巨蛋」傳5月在台開唱 蔣萬安這麼說

亞洲音樂流行天王周杰倫日前在日本橫濱開唱，吸引大批歌迷朝聖，許多歌迷也敲碗，問周董何時在台開唱？周杰倫日前也在IG貼文說「很多人在問台灣演唱會，其實我也在等大巨蛋」，並且還貼出加油打氣的貼圖。北市長蔣萬安今天被問及，周杰倫演唱會是否為大巨蛋攻蛋第一人？蔣說，目前遠雄還沒提出非體育賽事的活動申請，但大家都很期待各個喜愛的歌手，能站上大巨蛋。

蔣萬安今天下午到大安森林公園出席台北開齋節活動，媒體問蔣是否周杰倫將到大巨蛋開唱？蔣萬安說，目前遠雄並沒有向市府提出舉辦非體育賽事的活動申請，如果遠雄提出，市府一定會透過跨局處會議，來進行嚴謹審查評估，只要是安全、合於規定的前提下，都希望大巨蛋能提供給市民朋友，更全面的體驗與效應。

媒體也問蔣萬安是否期待周杰倫是攻蛋第一人？蔣萬安說，大家都很期待各個喜愛的歌手，能站上大巨蛋，但他再度重申，目前大巨蛋依照合約規定，一定是舉辦運動賽事為主，當然如果遠雄提出任何申請，北市府一定是依照程序，嚴謹地審查與評估。