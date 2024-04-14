碧螺春因這風味奪下特等獎 茶行第六代周育成揭秘訣 傳承父親50年經驗

三峽有台灣綠茶故鄉美名，今年春季碧螺春評鑑共200點茶品參賽，特等獎由三峽茗茶祥興行奪得。三峽茗茶祥興行由第六代茶農周育成夫婦經營，周育成說，這製茶特別著重萎凋及走水，走水縮短約1/4時間，產生甜而厚實的豆香味，不僅獲特等獎，也獲金、銀獎。

碧螺春以手工採摘一心二葉茶菁嫩芽葉所製，炒菁綠茶製造過程不經過萎凋、攪拌，農友在生產時會攤放靜置茶菁數小時，縮短炒菁時間及提升綠茶的新鮮風味。今年評審由農業部茶及飲料作物改良場科長林金池、助理研究員張正桓擔任，採國際標準評比，秤取3公克茶樣、沖泡5分鐘，從茶葉外型、茶湯色澤、香氣、滋味，到浸泡後的葉底，皆為評審的項目，評選出特等、頭等、金獎、銀獎及優良共5等次

賽事最後由三峽茗茶祥興行拿下特等獎，評審表示，特等獎茶葉茶菁條件佳，芽葉壯實緊結白毫顯，湯色碧綠清澈明亮，香氣鮮雅帶甜香，滋味鮮活甘甜濃稠喉韻佳，葉底芽光壯帶黃綠色，葉底肥厚，極具優質碧螺春特色。

三峽茗茶祥興行由第六代茶農周育成及李秀峯夫婦經營1.8公頃的茶園，年產量約800台斤。周表示，父親有50年製茶經驗，從小耳濡目染，從製作包種茶起家，茶園施用有機肥、人工鋤草，茶菁採摘ㄧ心二葉，本次製茶特別著重萎凋及走水，在天氣高溫下，走水縮短約1/4時間，產生甜而厚實豆香味，除了獲得特等獎外，也獲得金獎及銀獎。