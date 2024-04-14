淡北道路明起施工 要求加開捷運

淡北道路工程15日起，在淡金路及中正東路1段進行第1階段交維，為期3年，既有車道數量雖沒變，但地方擔憂造成交通問題，塞車恐加劇，要提早出門。議員認為減少車道寬度「會沒有伸縮空間」，應有配套。新工處表示，限縮車道只有局部，開工後會隨時監控現場狀況因應。

往來淡水與關渡的台2線竹圍路廊，僅有6個車道，常成交通瓶頸，加上沿線大型社區開發，橫交路口多達13處，使得台2線竹圍路廊時常呈現壅塞景象，車輛動彈不得。

市府推動淡北道路，全長5.45公里，規畫雙向各2個車道，於淡水端淡金路、中正東路1段各設置1個匝道，於台北端匝道則設置於北投區大度路，完工後可紓解台2線道路容量不足所產生的交通瓶頸，同時分流台2線通過性車流，預計在2029年完工通車。

新工處說明，施工期間維持既有車道數，也採取縮減施工區域，降低對交通影響。淡金路往台北方向的最內側車道，僅在路口處漸變縮減車道寬度；中正東路1段則移除部分中央分隔島、外側機車道槽化線及槽化島，重新調整車道標線，只有往台北方向的最外側車道，在路口處漸變縮減車道寬度，讓車輛可以按照原動線通行。

新工處表示，由於淡水端2處匝道與捷運軌道立體交叉，工法複雜且需特別謹慎，施工期間較長，本階段仍維持既有行車動線及車道數量，提醒用路人減速慢行。

市議員鄭宇恩指出，交通局評估太過樂觀，台2線車多時，關渡大橋下橋至民權路就回堵嚴重，未來施工一定要加開捷運班次，否則將成大型停車場。市議員陳偉杰認為，「原有的伸縮空間沒了」，過去塞車遇到救護車要過，還有空間，未來怕會被卡住，應有沙盤推演、配套才能完整應變。

新工處說，施工圍籬沒設在馬路上，限縮車道長度是20至30公尺，只有局部，會注意做好交通指揮，開工後也會與交通局、警察局隨時監控；交通局表示，雙北提出的交維計畫，有要求北捷要加開班次，因應民眾搭乘需求。