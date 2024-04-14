聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡北道路明起施工 要求加開捷運

聯合報／ 記者江婉儀李定宇／新北報導
淡水區台2線淡金路與中正東路交叉路口，每到尖峰時間必塞，是未來淡北道路的起點。本報資料照片
淡水區台2線淡金路與中正東路交叉路口，每到尖峰時間必塞，是未來淡北道路的起點。本報資料照片

淡北道路工程15日起，在淡金路及中正東路1段進行第1階段交維，為期3年，既有車道數量雖沒變，但地方擔憂造成交通問題，塞車恐加劇，要提早出門。議員認為減少車道寬度「會沒有伸縮空間」，應有配套。新工處表示，限縮車道只有局部，開工後會隨時監控現場狀況因應。

往來淡水與關渡的台2線竹圍路廊，僅有6個車道，常成交通瓶頸，加上沿線大型社區開發，橫交路口多達13處，使得台2線竹圍路廊時常呈現壅塞景象，車輛動彈不得。

市府推動淡北道路，全長5.45公里，規畫雙向各2個車道，於淡水端淡金路、中正東路1段各設置1個匝道，於台北端匝道則設置於北投區大度路，完工後可紓解台2線道路容量不足所產生的交通瓶頸，同時分流台2線通過性車流，預計在2029年完工通車。

新工處說明，施工期間維持既有車道數，也採取縮減施工區域，降低對交通影響。淡金路往台北方向的最內側車道，僅在路口處漸變縮減車道寬度；中正東路1段則移除部分中央分隔島、外側機車道槽化線及槽化島，重新調整車道標線，只有往台北方向的最外側車道，在路口處漸變縮減車道寬度，讓車輛可以按照原動線通行。

新工處表示，由於淡水端2處匝道與捷運軌道立體交叉，工法複雜且需特別謹慎，施工期間較長，本階段仍維持既有行車動線及車道數量，提醒用路人減速慢行。

市議員鄭宇恩指出，交通局評估太過樂觀，台2線車多時，關渡大橋下橋至民權路就回堵嚴重，未來施工一定要加開捷運班次，否則將成大型停車場。市議員陳偉杰認為，「原有的伸縮空間沒了」，過去塞車遇到救護車要過，還有空間，未來怕會被卡住，應有沙盤推演、配套才能完整應變。

新工處說，施工圍籬沒設在馬路上，限縮車道長度是20至30公尺，只有局部，會注意做好交通指揮，開工後也會與交通局、警察局隨時監控；交通局表示，雙北提出的交維計畫，有要求北捷要加開班次，因應民眾搭乘需求。

淡水 議員 車道

延伸閱讀

台南和順轉運站啟用延宕1年 民眾納悶「蓋個空虛？」交通局回應了

捷運岡山車站今年通車 「隔音牆超少」住戶被吵到崩潰

獨／環狀線迎地震後首個上班日 新北捷運推直達車創先例

張善政地下3層看捷運百噸樑柱、連續壁抗震及科技監測

相關新聞

淡北道路明起施工 要求加開捷運

淡北道路工程15日起，在淡金路及中正東路1段進行第1階段交維，為期3年，既有車道數量雖沒變，但地方擔憂造成交通問題，塞車...

北市影視音學校 遭疑未見成效

作家李遠（小野）將出任新內閣文化部長，他是北市影視音學校創辦校長，但議員點出學校招生每況愈下、學生就學就業迷茫等問題。文...

北市性別友善廁所 目標3年內1校1間

北市規定整修廁所工程須增加1間性別友善廁所，教育局目前已設156校，局長湯志民說，用環境推動相關教育最有效，盼3年內達「...

北市溪山里水汙染 疑管線破裂

台北市士林區溪山里疑因山泉水受汙染，截至昨天已有發現165人不適，比前天再增上百人。北水處昨公布檢測結果，水源中大腸桿菌...

工程包商排廢水 最重罰3百萬元

競捷營造承攬交通部工程未妥善處理汙泥廢水，導致沿溝渠流入汐止保長坑溪，出現不明白色廢水，民眾緊急通報環保局追查。環保局表...

峭壁的精靈 復育成功

極危物種豔紅鹿子百合被稱為「峭壁的精靈」，新北市平溪紫東社區發展協會與農業部林試所交流保種技術與種苗，研究人員在台北植物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。