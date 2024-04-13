淡北道路15日起交維施工 淡金路、中正東路一段局部車道縮減寬度

淡北道路工程15日起，在淡金路及中正東路1段進行第1階段交維，為期3年，既有車道數量雖沒變，但地方擔憂造成交通問題，用路人認為要比原本再早半小時出門，議員認為減少車道寬度，「會沒有伸縮空間」，新工處表示，只有局部，開工後會隨時監控現場狀況。

往來淡水與關渡之間的台2線竹圍路廊，僅有6個車道，形成交通瓶頸，加上沿線大型社區開發，橫交路口多達13處，使得台2線竹圍路廊時常呈現壅塞景象，車輛動彈不得。

淡北道路全長5.45公里，規畫雙向各2個車道，於淡水端淡金路、中正東路1段各設置1個匝道，於台北端匝道則設置於北投區大度路，完工後可紓解台2線道路容量不足所產生的交通瓶頸，同時分流台2線通過性車流，預計在2029年完工通車。

新工處表示，施工期間維持既有車道數，也採取縮減施工區域，以降低對交通的影響。其中淡金路往台北方向的最內側車道，僅在路口處漸變縮減車道寬度；中正東路1段則移除部分中央分隔島、外側機車道槽化線及槽化島，重新調整車道標線，只有僅往台北方向最外側車道，在路口處漸變縮減車道寬度，讓車輛可以按照原動線通行。

新工處強調，由於淡水端2處匝道與捷運軌道立體交叉，工法複雜且需特別謹慎，施工期間較長，雖本階段仍維持既有行車動線及車道數量，提醒用路人行經施工區域時請減速慢行。

新北市議員鄭宇恩指出，交通局評估太過樂觀，現在台2線車多時，關渡大橋下橋至民權路就已經回堵嚴重，常常無原因時速不到20公里。未來施工一定要加開捷運班次，增加搭乘大眾運輸工具的意願，否則屆時台2線將成為大型停車場，民眾苦不堪言。