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離婚獨力撫養3子女…外籍配偶罹癌 板警聯手公益團體予協助

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市板橋區一名印尼外籍新娘離婚後，在工地打雜工獨力撫養3子女，近期罹患重病每三周需到醫院接受標靶藥物治療，板橋警方聯手社會公益團體昨前往慰問展開急難救助。圖／警方提供
新北市板橋區一名印尼外籍新娘離婚後，在工地打雜工獨力撫養3子女，近期罹患重病每三周需到醫院接受標靶藥物治療，板橋警方聯手社會公益團體昨前往慰問展開急難救助。圖／警方提供

新北市板橋區一名印尼籍配偶離婚後，在工地打雜工獨力撫養3子女，近期罹患重病每三周需到醫院接受標靶藥物治療，板橋警方聯手社會公益團體昨前往慰問展開急難救助，給予弱勢家庭必要關懷與協助。

板橋警分局持續推動「社區警政再出發」，員警日前日轄區發發現一個單親家庭，母親來自印尼，與台籍丈夫離異後獨力撫養三名新住民子女，近期因罹患重病每三周需到醫院接受標靶藥物治療，還一邊在工地打雜工，一邊照顧三名未成年子女，生活非常清苦。

板橋警方立即聯繫國際同濟會台灣總會新北市真心同濟會會長王盈芳，會長也深感此個案亟需社會各界協助，昨天號召該會成員與板橋警偕同重慶里長許鳳霞，在里辦公室關懷施助，紓解急難，讓其感受社會溫暖與關懷。

板橋副分局長黃建中表示，員警平日執行警勤區訪查勤務時發現弱勢家庭或其他需社會救助者，除循社政系統通報、結合民防、義警、警友會及里守望相助隊等民力相助外，警方近來與公益社服團體的結合及幫助下，匯集資源增進社會多元助力。黃建中也感謝真心同濟會持續對板警發掘弱勢個案工作的支持與肯定，未來樂見更多善心團隊陸續加入響應，讓關懷量能持續擴大，將愛心關懷傳播給需要幫助的弱勢家庭。

新北市板橋區一名印尼外籍新娘離婚後，在工地打雜工獨力撫養3子女，近期罹患重病每三周需到醫院接受標靶藥物治療，板橋警方聯手社會公益團體昨前往慰問展開急難救助。圖／警方提供
新北市板橋區一名印尼外籍新娘離婚後，在工地打雜工獨力撫養3子女，近期罹患重病每三周需到醫院接受標靶藥物治療，板橋警方聯手社會公益團體昨前往慰問展開急難救助。圖／警方提供
新北市板橋區一名印尼外籍新娘離婚後，在工地打雜工獨力撫養3子女，近期罹患重病每三周需到醫院接受標靶藥物治療，板橋警方聯手社會公益團體昨前往慰問展開急難救助。圖／警方提供
新北市板橋區一名印尼外籍新娘離婚後，在工地打雜工獨力撫養3子女，近期罹患重病每三周需到醫院接受標靶藥物治療，板橋警方聯手社會公益團體昨前往慰問展開急難救助。圖／警方提供

子女 弱勢家庭 新住民

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