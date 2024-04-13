離婚獨力撫養3子女…外籍配偶罹癌 板警聯手公益團體予協助

新北市板橋區一名印尼籍配偶離婚後，在工地打雜工獨力撫養3子女，近期罹患重病每三周需到醫院接受標靶藥物治療，板橋警方聯手社會公益團體昨前往慰問展開急難救助，給予弱勢家庭必要關懷與協助。

板橋警分局持續推動「社區警政再出發」，員警日前日轄區發發現一個單親家庭，母親來自印尼，與台籍丈夫離異後獨力撫養三名新住民子女，近期因罹患重病每三周需到醫院接受標靶藥物治療，還一邊在工地打雜工，一邊照顧三名未成年子女，生活非常清苦。

板橋警方立即聯繫國際同濟會台灣總會新北市真心同濟會會長王盈芳，會長也深感此個案亟需社會各界協助，昨天號召該會成員與板橋警偕同重慶里長許鳳霞，在里辦公室關懷施助，紓解急難，讓其感受社會溫暖與關懷。