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北市無主老屋變危樓有如未爆彈 議員曝：無通報機制

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市文昌街一處建物因年久失修坍塌，2樓樓地板掉落到1樓。記者林俊良／攝影。報系資料照
北市文昌街一處建物因年久失修坍塌，2樓樓地板掉落到1樓。記者林俊良／攝影。報系資料照

403地震震出老屋問題，地震前北市文昌街發生一間老屋無預警倒塌，雖然沒有波及左鄰右舍和造成傷亡，但該處是屋齡50年以上的老屋，沒有產權登記，倒塌後市府目前還在找土地所有權人出來善後。議員指出，這類無主老屋，市府不僅沒有列管，更沒有通報機制可言，通報拆除數掛零，但有如未爆彈。北市建管處表示，會協請里長幫忙通報。

議員鍾沛君指出，其實這類無主老屋非個案，在台北市內數量不少，但北市府針對這類老舊建物無通盤規畫管理；依危險建物通報處理機制，須經第三方公正單位確定危害，才會限期所有權人自行拆除，若找不到所有權人，荒廢許久或產權複雜的建物，會被注意到，通常是建物已自行坍塌，市府不能因未造成傷亡，就放任成為城市未爆彈。

鍾沛君說，老屋所有權人若善盡維護責任就不會變危樓，但若無主，就不會有人通報公權力拆除，所以北市至今通報、拆除數量為零，且台北市有7成2的建物是超過30年以上、50年以上占14%，針對無主或失聯老屋，是否可分階段提出篩選方案，讓公權力提前介入。

議員楊植斗也說，403強震後路上出現不少三角錐，還綁上黃布條，提醒用路人「此處有磁磚掉落，請小心」根據規定，台北市自2020年起便要求11層以上、30年以上大樓每3年要進行外牆診斷申報，確保公安，但目前完成申報的比例不佳，他質疑已經4年了，多數大樓卻未遵守相關規定，也不甩市府的要求，難道只能無能為力？

北市建管處表示，對於朽壞或有公安疑慮的建築物，特別是無人居住且缺乏管理，北市建管處與里長緊密合作，加入公務群組，以便隨時處理緊急事件，此外，透過1999緊急通報系統以及市府防災應變中心的通報，建管處也可以及時獲取相關資訊並立即處置。也有24小時待命機制，隨時派員處理。

至於外牆診斷申報，建管處指出，台北市政府也提出補強計劃，外牆拉皮可以申請50%的補助，最高上限可領400萬，對於外牆申報有列冊，列管約90多棟，但申報比率30%，研議未來發函管委會，也告知現有精進方案，可申請補助。

北市 老屋 議員

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