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震後新北9天建物受損鑑定通報1117件 工務局：加速勘查

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北土城區延和路上的台北一家親大廈在0403花蓮大地震中毀損，市府也在地震隔天預防性補強。圖／報系資料照
新北土城區延和路上的台北一家親大廈在0403花蓮大地震中毀損，市府也在地震隔天預防性補強。圖／報系資料照

花蓮地震後，新北市政府提供建築物緊急評估、多元都更等管道，供民眾評估自家住宅安全。新北工務局表示，自本月3日震後截至11日下午5點止，共接獲通報1117件，以主要結構損壞案件優先派案勘查，目前通報件數已漸趨緩，將加速勘查。民代呼籲，應盡快成立改善小組。

市議員黃淑君表示，日前收到的統計數據截至10日止，災害應變中心（EOC）通報案件的主要結構評估案件已派案94件、非主要結構自行列管案件已派案56件；其他通報件數的主要結構評估案件已派案156件、待派案9件，非主要結構自行列管案件已派案609件、待派案98件，短短幾日就已達到1022件。

黃淑君說，去年曾質詢新北市政府近年耐震初評的服務件數及實際完成輔導的比例，但發現破千的耐震不足，耐震補強不能等，尤其大地震後，新北市有眾多房屋發生樑裂柱裂情事，希望應加快補強改善之行政方案，落實居住安全及品質，且本次地震有多處大樓磁磚掉落，應盡快成立改善小組，落實社區外牆改善。

工務局表示，地震後隨即啟動緊急評估機制，動員評估人員投入勘災工作，針對通報案件屬主要結構損壞者，優先派遣評估人員現場勘查。截至11日下午5點止，共接獲通報1117件，案件皆已優先派案勘查，目前通報件數已漸趨緩，將加速派員勘查，確保公共安全。

另城鄉局表示，新北申請弱層補強案件，目前共有申請17件、核准14件，其餘辦理初評案件中，在整合百分之百同意，或多數決同意後，以申請危老重建或都市更新，至於多元都更整體件數自市長侯友宜上任以來，截至今年4月10日累積申請案件1444件、累積核准案件941件、累計開工動土有588案。

新北市申請弱層補強案件，目前共有申請17件、核准14件，其餘辦理初評案件中。圖為蘆洲海砂屋更新前狀況。圖／城鄉局提供
新北市申請弱層補強案件，目前共有申請17件、核准14件，其餘辦理初評案件中。圖為蘆洲海砂屋更新前狀況。圖／城鄉局提供

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