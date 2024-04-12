注意！環狀線免費接駁車明起調整 路線改板橋站-中和站

捷運環狀線因花蓮強震，導致板新站至中原站間鋼箱梁局部錯位，並搭配免費接駁車疏運。新北市交通局表示，由於二階段恢復通車趨漸穩定，明天起免費接駁車路線調整為「捷運板橋站-中和站」，並從「原先33輛車減少為22輛車」，尖峰時段班距5分鐘，預估平日一天可接駁6600人、假日3千多人。

交通局表示，因應捷運環狀線「新北產業園區站─板橋站」、「中和─大坪林站」恢復通車趨漸穩定，派員觀察沿線各站客況，自13日起免費接駁車將調整路線為「捷運板橋站-中和站」，營運時間自清晨6點至晚間0點，除尖峰時段班距5分鐘，平日離峰及例假日班距20分鐘，停靠環狀線板橋站、板新站、中原站、橋和站、中和站等臨時停靠區。

交通局表示，另針對捷運橋和站、中原站、中和站尖峰時間偶有候車人潮聚集狀況，已請客運業者機動調派空車載運及加密服務水準；至於與環狀線平行的982公車，已加班至平日尖峰班距8至10分、離峰及例假日班距20分。