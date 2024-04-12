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北市溪山里疑水質不佳逾百人上吐下瀉 北水處：非自來水
北市士林區溪山里昨發生大量民眾不明原因上吐下瀉，里長證實有逾百人不適。該處屬高地社區，里民使用自設水源系統，並非由北水處供自來水。北水處上午也表示，當地居民自行成立供水組織所自設水源系統，與北水處提供給大台北地區市民使用的自來水並不相同，市民可安心使用自來水。
有關近日北市士林區溪山里發生疑似水質不佳、里民身體不適之事件，北水處表示，士林區溪山里居民日常用水並非北水處供應之自來水系統，而是當地居民自行成立供水組織所自設水源系統，平常自行管理，供水是取自未經加藥消毒處理的山泉水，故易有大腸桿菌群過高的情況。
北水處表示，溪山里水質事件，北水處皆全力與市府各單位積極處理，昨日已立即設置4處緊急取水點，提供本處自來水供里民使用，並提供維生取水袋供區公所統一調度予有需求的里民。
北水處指出，北水處目前已建置獲國際ISO27001資安認證之水質線上監測系統，共設有95座水質監測站於水源、淨水場、加壓站等，24小時連續嚴密監測水質，為水質全流程把關。
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