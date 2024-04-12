淡水河渡船擱淺 藍色公路遭停航

新北市淡水河口藍色公路前晚渡船擱淺，53人受困河中央2小時。新北交通局昨起中止藍色公路營運許可，需確認船舶及航道安全無虞後，再申請復航，預估停航每天影響約1600人次。議會藍營抨擊中央水利單位延宕清淤已超過1年，綠反擊是政治口水；水利署回應疏濬清淤一直持續在做，從未延宕。

新北市國民黨團昨指出，中央水利單位延宕清淤已超過1年，若由民間業者自行清淤費用動輒千萬，早就超過營運成本難以負荷，渡輪停航後八里區民眾交通權益嚴重受損，看守內閣視而不見如「躺平內閣」。

國民黨團書記長陳偉杰表示，淡水河道治理與船舶航運牽涉到經濟部水利署第十河川局、航港局、新北市交通局與高灘地工程管理處等單位，自去年3月即協調市府共同向中央爭取預算執行清淤作業，但中央放著問題不解決、一拖再拖，才導致現在渡輪從繞道延時、嚴重到被迫停航的困境。渡輪是八里區民眾要到淡水搭捷運通勤上班上課的重要交通工具，無論市民或業者都為此苦不堪言。

民進黨團總召張維倩表示，淡水河道年年淤積，日積月累之下並非一朝一夕所造成，然至今淡水河道治理畫分仍不明確，其中牽涉到中央與地方單位，非常複雜，每年淤積時市府才要求中央協助清淤，這根本是頭痛醫頭腳痛醫腳，呼籲侯市長應主動邀地方立委與中央談治理界線畫分解決。

市長侯友宜也下令航運公司停航，交通局表示，順風「八里－淡水」船舶影響乘客安全，昨起中止新北藍色公路營運許可，需確認船舶及航道安全無虞後，再向交通局申請復航許可，預估停航每一天影響約1600人次。

經濟部水利署第十河川分署副分署長楊連洲表示，第十河川局針對淡水河、大漢溪疏濬清淤一直持續在做，包括新店溪福和橋到秀朗橋、大漢溪浮洲橋到城林橋、二重疏洪道、觀音坑溪蘆洲河段等，另外也辦理紅樹林疏伐等，2015年蘇迪樂颱風以來，已清淤200萬立方公尺以上，並沒有延宕清淤。

交通局長鍾鳴時說，去年起因積淤問題請船公司走河口繞行，一年補貼船公司309萬，但這次為何沒有照約定繞行反而闖上沙洲受困，要先查清楚才下令停航，未來查清楚原因後，也做好安全演練就能復航。