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環境認證在即 汐止江北里再種200盆蘭花美化

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的江北里環境五星級評比，里長謝祚敏加種200種的蝴蝶蘭，要讓環境更美。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區的江北里環境五星級評比，里長謝祚敏加種200種的蝴蝶蘭，要讓環境更美。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的江北里已經連續好幾年拿下環境五星級，而今年評比又要開始，里長謝祚敏也召集志工加強環境美化，首先是在江北橋頭的高速公路邊坡，再加種200種的蝴蝶蘭，要讓環境更美。

在汐止汐萬路一段江北橋頭往活動中心方向，沿線的高速公路邊坡，這幾年在里長的營造下，就好像小花園一樣，種了不少花花草草，而在五年前，更是在大樹上加種蘭花，不同顏色的花爭妍比美相當吸晴，只是時間一久，有部分枯萎，所以，最近里辦公處再動員志工開始補種。

江北里長謝祚敏表示，里民楊大哥擔任志工，他對蘭花特別有研究，在大樹上種蘭花參加比賽，今年已經是第五年了，而環境認證比賽又要開始了，今年通知是在4月到7月份，所以，江北里已經著手整頓中，因為，蘭花有些已經枯萎死掉了，再重新補新的，而且里內的蘭花不一樣，一般種的蘭花都向上，楊大哥有研究特別把蘭花頭往下種，花幹花枝往上發展，這一階段要再種下200株的蝴蝶蘭，將這一段再美化修飾一下，讓民眾走在汐萬路上，心情都非常舒服。

新北市政府舉辦的里環境認證又要開始評比，已經連續好幾年拿到五星級的江北里也持續展開環境綠美化的工作，幾位志工大哥架著梯子，將一株株的蝴蝶蘭補種上去，或是加種在大樹上，路過民眾都說好美。

汐止 蝴蝶

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