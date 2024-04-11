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虐童案 議員批北市府未通報案童頭瘀青、敏感度不足

中央社／ 台北11日電

保母虐童案，議員指兒盟去年9月訪視案童時發現頭部瘀青，北市府隔天訪視竟未通報，且12月間開兒少保護聯合會議，未列入此案，敏感度不足。市長蔣萬安說會檢討。

台北市議會今天上午召開保母虐童案、寶林茶室食品中毒及近期相關食品安全專案報告，蔣萬安率市府官員列席備詢。民進黨台北市議員簡舒培質詢時說，保母虐童致死案，關鍵點就在於去年9月25日及26日。

簡舒培表示，去年9月25日，兒童福利聯盟派員到受虐童保母家訪視，當時案童頭部就有瘀青，台北市府隔天派員完成訪視，但調閱訪視紀錄，卻完全沒有提及案童的頭部瘀青狀況。

簡舒培說，調閱北市社會局去年9月26日訪視紀錄，社會局早就掌握涉案的劉姓保母是與妹妹共同托育，且案童也會離開托育地點，為何未積極處理？

她接著表示，調資料發現兒童福利聯盟從2012年起開始承辦北市托育員及相關從業人員在職訓練，而兒盟相關人員還在北市府托育制度管理委員會、社會福利委員會、兒童及少年福利促進委員會等委員會擔任委員，認為市府應該要檢討相關狀況。

民進黨議員林世宗質詢，依市府資料，目前需安置兒少個案共61人，其中6人由兒盟協助出養，保母虐童案，雙北市及兒盟都有責任不應相互推託，至於台北市府應檢討後續制度，包含可派聯合醫院介入相關協助，對於委托兒盟費用，仍有新台幣3400萬餘元，應有監督機制。

民進黨議員王閔生質詢，北市府提供給議會針對保母虐童案的書面報告等資料，內文提到處理重大兒童及少年虐待事件實施計畫分為父母、監護人等「家內」和非親屬「家外」。

王閔生說，但中央規定未有此分別，北市府報告是自行加文字，認為在推責，此外，依規定，發生重大兒虐事件後，社會局在10天內要開防制會議，但有召開嗎？社會局長回應，事件發生後才召開。

國民黨議員陳炳甫質詢，針對保母虐童案，北市府在去年12月27日召開兒少保護會議時未通報此案，難道中央稱非重大案件，北市府就認為不是，當時案童已死，北市府應反省，敏感度確實不足，且若要提高訪視員薪資，也是頭痛醫頭，應提其他補救方式。

蔣萬安答詢簡舒培質詢時說，針對保母虐童案，北市府確實要精進地方很多，至於委託兒盟協助部分會調整並檢討，不會推卸和迴避責任，對於相關法規，會持續討論，並立刻針對市府相關規定修法。

保母 北市 虐童

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